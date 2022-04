Menos que los alemanes, pero habrá cadistas en Barcelona

Se van los alemanes y llegan los gaditanos a Barcelona. Así lo advertía con humor uno de los aficionados del Cádiz CF que el lunes 18 de abril estará en el Camp Nou para animar a su equipo en una misión muy difícil pero no imposible.

La visita del conjunto amarillo a la ciudad condal es especial para los gaditanos y cadistas que residen en la zona, sobre todo para dos peñas: Per Sempre Cádiz y Cadistas de Barcelona. Sus integrantes cuentan las horas que faltan para que empiece un partido que seguirán in situ.

Desde la provincia gaditana se desplaza un autobús con aficionados fletado por la Federación de Peñas Cadistas.

Desde Per Sempre Cádiz calculan que se agruparán en torno a 150 seguidores en la grada destinada a la hinchada visitante más otros que ubicarán en distintas zonas del Nou Camp. Eso sí, "no somos tantos como los alemanes", señalan con guasa desde Per Sempre, que hace mención especial a los aficionados que recorrerán nada menos que 1.200 kilómetros en autocar. "Sólo por ellos ya mereceríamos puntuar".

El partido que cierra la 32ª jornada de Liga está fijado en horario nocturno y no es cuestión de desaprovechar un día especial aunque sea lunes. Habrá fiesta gaditana y cadista antes del encuentro con Per Sempre Cádiz como anfitriona. Un día muy especial.

La convivencia está convocada desde las cuatro de la tarde en el Centro Cultural Andaluz Plaza Macael ubicado en Esplugues de Llobregat. Hay programada una degustación de mona de chocolate, típica del lunes de Pascua en Cataluña, donde es día de festivo.

La fiesta cadista incluye sorteo de obsequios y un concierto de Antonio de la Flor a las cinco y media de la tarde. Una hora más tarde será la salida en dirección al Camp Nou con el ánimo por todo lo alto para dar aliento a un equipo amarillo que necesitar puntuar en busca de la salvación.