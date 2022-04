Varias bajas en la convocatoria del Barcelona ante el Cádiz CF

El Barcelona se entrenó el domingo 17 de abril para preparar el partido contra el Cádiz CF que el lunes 18 cerrará la 32ª jornada de Liga.

El entrenador del conjunto azulgrana, Xavi Hernández, confeccionó después la convocatoria para afrontar el encuentro ante el Cádiz CF, que está formada por 22 futbolistas. Son varias las bajas las que tienen los locales, sobre todo en el eje de la defensa.

La pareja de centrales no está disponible para afrontar el choque. Ronald Araújo es baja por sanción federativa (acumulación de cinco amonestaciones) y Gerard Piqué aún no se ha recuperado de una tendinopatía en el aductor largo del muslo izquierdo. Todo apunta a que Eric García y Lenglet o Mingueza formarán la dupla en el centro de la zaga porque Umtiti, aunque ya trabaja con el grupo, aún no dispone del alta médica tras superar una lesión.

Tampoco entró en la lista Pedri tras la rotura que sufrió en el bíceps femoral de su muslo izquierdo en el reciente duelo contra el Eintracht de Frankfurt. Sergi Roberto es baja de larga duración por problemas físicos.

Ansu Fati no forma parte de la nómina de elegidos para el envite entre el Barcelona y el Cádiz CF. El atacante se ejercita con el resto de la plantilla tras dejar atrás una dolencia muscular, aunque no está a tope para volver a la competición.

La convocatoria del cuadro azulgrana está compuesta por Ter Stegen, Neto, Dest, Sergio Busquets, Riqui Puig, Dembelé, Dani Alves, Memphis Depay, Adama Traoré, Braithwaite, Nico González, Lenglet, Frenkie De Jong, Jordi Alba, Ferran Torres, Luuk De Jong, Mingueza, Eric García, Aubameyang, Gavi, Balde y Arnau Tenas.