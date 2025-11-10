Plan de trabajo del Cádiz CF antes del derbi andaluz

Sesión de recuperación de los amarillos este lunes en la ciudad deportiva.

El Cádiz-Valladolid ya es historia y el primer equipo amarillo se centra en lo próximo que está por llegar, que es el encuentro en el campo del Almería. Un duelo de máxima exigencia al igual que el del pasado fin de semana.

El Cádiz CF ha tenido una sesión de recuperación este lunes, aunque el plato fuerte del trabajo será de miércoles a sábado toda vez que este martes será día de descanso.

Gaizka Garitano ha fijado la pauta habitual cuando el equipo juega dos domingos seguidos. Hay trabajo por hacer después de las tablas con los pucelanos en una semana que antes de empezar tiene dos bajas seguras, Bojan Kovacevic e Iuri Tabatadze, que se incorporan a Georgia y Serbia sub'21, respectivamente, para los compromisos internacionales de los próximos días.

La planificación consta de las siguientes sesiones en las instalaciones de El Rosal:

Lunes: Entrenamiento a las 10:15 horas en El Rosal (Campo 4, puerta cerrada).

Martes: Descanso.

Miércoles: Entrenamiento a las 10:30 horas en El Rosal (Campo 4, puerta cerrada).

Jueves: Entrenamiento a las 10:30 horas en El Rosal (Campo 4, puerta cerrada).

Viernes: Entrenamiento a las 10:30 horas en El Rosal (Campo 4, puerta cerrada).

Sábado: Entrenamiento a las 11:00 horas en El Rosal (Campo 4, puerta cerrada).

Domingo: Almería - Cádiz (Jornada 14ª de Laliga Hypermotion)