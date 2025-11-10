Almería-Cádiz CF: venta de entradas

Después del empate contra el Real Valladolid (0-0), el Cádiz CF abre la plataforma para que los socios puedan inscribirse hasta este lunes a las 23:00 horas para la reserva de entradas para el encuentro en Almería, previsto para el próximo domingo, día 16 de noviembre, a las cuatro y cuarto de la tarde.

Los socios que adquieran las entradas podrán realizar la compra en las oficinas de Atención al Socio o por teléfono (956 00 00 11) en el siguiente horario:

Martes y Miércoles : de 9:30 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h (venta socios)

Jueves: de 9:30 a 14:00 h (lista de reserva)

A partir del jueves, aquellas entradas que no hayan sido retiradas pasarán automáticamente a la lista de reserva. En caso de quedar localidades disponibles, será el club quien contacte directamente con los socios en lista de reserva. El precio de la entrada es de 20 euros y será personal e intransferible. Enlace de reserva de entradas: https://reservas.cadizcf.com

El Cádiz CF sabe que el desplazamiento a Almería, para hacer frente a un apasionante derbi andaluz, es todo un aliciente para la masa social que aprovecha este tipo de partidos para estar con su equipo.