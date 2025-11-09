El Cádiz CF sigue atascado con polémica (0-0)

El Cádiz CF se acostumbra a cerocerismo. Ni recibe gol ni es capaz de marcar uno y no le da para ir más allá del 0-0 como la noche del domingo 9 de noviembre en el partido contra el Real Valladolid disputado en el Nuevo Mirandilla. El resultado no pudo ser más justo en un choque intenso, de escasa calidad y sin merecedor de la victoria. Eso sí, el único gol, el que marcó el Cádiz CF fue anulado de manera poco entendible por un fuera de juego posicional de un futbolista que no intervino en la jugada.

El conjunto amarillo ofreció dos caras, mejor en la primera mitad que en la segunda, pero la realidad es que continúa atascado. Ha necesitado tres jornadas para sumar tres puntos que se pueden lograr en una sola con un triunfo que se resiste en los últimos tiempos. Son cuatro encuentros seguidos sin ganar y resiste a duras penas en la zona de fase de ascenso.

La presencia de Brian Ocampo fue la principal novedad de las tres que presentó la alineación. El uruguayo no era titular en el campeonato desde la cuarta jornada (hace un par de meses) y Gaizka Garitano apostó por él en la banda izquierda, emparejado con el ex cadista Iván Alejo, ahora lateral derecho del Real Valladolid.

Como se preveía, la intensidad fue la nota dominante desde los compases iniciales, con presión alta de ambos equipos. Los locales arrancaron con buen tono, recuperaron la pelota y generaron tanto peligro que no tardaron en marcar, aunque el golazo de Iru Tabatadze en el minuto 7 no subió al marcador por un fuera de juego posicional de Álvaro García Pascual que no había intervenido en la jugada aunque el árbitro y desde el VAR consideraron que había influido. Ver para creer. Una decisión polémica impidió una tempranera.

El Cádiz CF gustó y se gustó con un comienzo prometedor, dominador en el centro del campo y con aparición de los hombres de arriba, sobre todo un inspirado Brian Ocampo, que en el 10 tiró alto desde la frontal del área.

Del fulgurante inicio a una fase de aburrimiento, con dificultades para pisar las áreas y sin oportunidades. El miedo a recibir gol se impuso a las ansias en ataque mientras los pucelanos empezaron a sentir la comodidad que no habían tenido en los primeros minutos. El partido se equilibró, a los locales les costó encontrarse más allá de la línea central aunque no dejaron de intentarlo.

La ocasión más clara la tuvo Marcos André cuando en el 35 recibió el esférico completamente solo en el área tras un centro de Iván Alejo pero lo envió fuera de cabeza. El Cádiz CF había ido de más a menos pero sin desconectarse y con la opción de volver a tomar las riendas. Necesitaba recuperar el cuero que perdía una y otra vez con demasiada rapidez.

El cero a cero fue inevitable al descanso después del escaso bagaje ofensivo de dos escuadras más ocupadas en mantener la portería cero que en perforar la contraria. Eso sí, justo antes del intermedio, un testarazo a bocajarro de García Pascual no fue gol por la mano que sacó Guilherme para desviar la pelota, que volvió al campo después de rebotar en el larguero.

La peor noticia para los gaditanos fue la sobrecarga de cartulinas amarillas: cuatro en 45 minutos (Moussa Diakité, Mario Climent, Brian Ocampo y Bojan Kovacevic). Un lastre para la segunda mitad en la que se iba a decidir el partido. De hecho, Ortuño se quedó en el vestuario y ocupó su plaza Joaquín González.

El conjunto castellano-leonés saliió en la reanudación mucho más concienciado de que había llegado la hora de la verdad. Atacaron con criterio frente a un Cádiz CF que despertó con una ocasión muy clara en el 50 con un mano a mano entre Tabatadze y Guilherme del que salió ganador el cancerbero con una gran parada tras un derechazo de georgiano.

Las pérdidas se acumularon en ambos bandos. Difícil ver más de dos pases seguidos en un choque nada vistoso con un Cádiz CF sin ideas que por momentos entregó la pelota al adversario. En el 61, Chuki avisó con un zurdazo lejano y raso con el esférico fuera cerca de un poste.

La deriva del partido era de cero a cero. Garitano buscó frescura en ataque con Javier Ontiveros y José Antonio de la Rosa (el marbellí en tres cuartos y el onubense en la izquierda) mientras era el Valladolid el que volvía a avisar en el 70 esta vez con una volea de Biuk desde el balcón del área con la que mandó el balón por encima del larguero.

Los arreones de los anfitriones fueron aislados, con más voluntad que acierto. No había acciones colectivas ni jugadas invididuales. Las últimas apuestas desde el banquillo fueron Roger Martí y Efe Aghama con un duelo algo más abierto y pocas oportunidades. En el 83, Víctor Aznar evitó el 0-1 tras un cañonazo de Amath.

Las decisiones en ataque del Cádiz CF no fueron las adecuadas. Regates estériles de Efe, la duda de De la Rosa en la frontal, Ontiveros desaparecido... No le quedó otro remedio que abonarse a la destrucción para al menos quedarse con un punto. La tónica habitual de los últimos tiempos. En el 90, un cabezazo de Kovacevic se marchó alto.

Ficha técnica

Cádiz CF: Víctor Aznar, Caicedo, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Ortuño (Joaquín, 46'), Tabatadze (Efe Aghama, 80'), Brian Ocampo (De la Rosa, 67'), Suso (Ontiveros, 67') y García Pascual (Roger Martí, 75').

Valladolid: Guilherme, Iván Alejo, Pablo Tomeo, David Torres, Bueno, Juric, Ponceau, Peter (Biuk, 56'), Amath, Jorge Delgado (Arnu, 92') y Marcos André (Chuki, 56').

Árbitro: Luis Bestard Servera (comité balear). Amonestó a los locales Ortuño (25'), Climent (37'), Brian Ocampo (40'), Kovacevic (44'), Joaquín (59') y Caicedo (76'), y al visitante Chuki (92').

Incidencias: Partido correspondiente a la 13ª jornada de Liga disputado en el estadio Nuevo Mirandilla. Se guardó un minuto de silencio en recuerdo de Collin Addison, ex entrenador del Cádiz CF recientemente fallecido.