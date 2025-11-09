Garitano revienta: "Es un gol legal como un piano"

Malestar importante de Gaizka Garitano a la conclusión del encuentro de su equipo, el Cádiz CF, contra el Real Valladolid (0-0). La acción del gol anulado ha molestado de manera importante al preparador vasco y así lo ha mostrado cuando ha atendido a los micrófonos de LaLiga y después en la sala de prensa.

Para empezar, balance del choque. "El primer tiempo ha sido muy bueno por nuestra parte. Y el segundo tiempo ellos han estado mejor dentro de un encuentro con muchos duelos y gran desgaste. Pero analizar el partido sin hablar de lo que ha pasado es difícil. Hicimos doce faltas y vimos seis tarjetas; y ellos quince faltas y una tarjeta. Llevo más de treinta años en el fútbol y no había visto esto", se quejaba.

Profundizando en el tanto anulado al Cádiz CF. "Es un gol legal como un piano. No he visto nunca un gol anulado de esta manera. Era una oportunidad de ponernos por delante en el marcador y nos hubiera dando más para ganar. Y al final cero a cero al descanso y con un montón de jugadores con tarjeta amarilla; eso condiciona mucho".

Cambio de Suso. "Los futbolistas habían hecho un gran esfuerzo y era necesario meter otros jugadores arriba. Hoy han estado bien todos".

Ganar en casa se resiste. "Tenemos la sensación de que hemos llegado, las sensaciones han sido mejores que el otro día en Andorra cuando no hicimos méritos para ganar. Ellos son un equipo muy físico, de los mejores de la categoría en ese aspecto. Y no hemos podido. No está costando mucho hacer gol y eso es lo que debemos mejorar".

Suso y Ontiveros juntos. "Hemos jugado ya con los dos pero hay que ver el nivel físico de los equipos porque eso condiciona mucho. Intentamos compensar la gente del campo en lo físico y lo técnico, pero ya han jugado juntos otras veces".

Regreso de Brian Ocampo. "Ha hecho muy buen partido. Si está bien, para nosotros es muy importante. Queremos recuperarle sabiendo que sus picos de rendimiento son muy altos o muy bajo. Sería importante recuperarlo porque es un jugador que nos gusta"

La titularidad de Caicedo: "Lleva mucho tiempo sin jugar y ha entrenado solo esta semana. Cansancio propio de ese tiempo. El año pasado jugó meses y este año poco y ha hecho el esfuerzo de aguantar noventa minutos".