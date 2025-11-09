Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el Valladolid

Jugadores del Cádiz saltan a por el balón a la vez que el portero del Valladolid.

Víctor Aznar (1) El cancerbero apenas recibió disparos a dirigidos a puerta y cuando tuvo que intervenir lo hizo con seguridad.

Caicedo (1) Bien en la misión defensiva pero con limitaciones en el uso de la pelota.

Kovacevic (2) Puso la muralla en la defensa una vez más. Rápido al corte y sin complicaciones.

Iker Recio (2) Se empleó con seguridad, sin hacer concesiones a los delanteros pucelanos.

Climent (1) Con firmeza en defensa, constantes incorporaciones y algún centro peligroso.

Moussa Diakité (1) Efectivo en la destrucción y con dificultades en el reparto del balón.

Ortuño (1) Esfuerzo en el centro del campo con algunas imprecisiones en la distribución.

Tabatadze (1) Arrancó con mucha energía, incluido un gol anulado. Fue a menos en la segunda mitad.

Brian Ocampo (2) Fue la sorpresa de la alineación. El más entonado en ataque mientras estuvo fresco.

Suso (1) Apareció más en la primera que en la segunda, cuando acabó siendo sustituido.

García Pascual (1) Continúa peleado con el gol. Tuvo una ocasión clarisima pero remató al centro de la portería.

Joaquín (1) Jugó toda la segunda parte. Ni bien ni mal, cumplió sin más.

Ontiveros (s.c.) Algún saque a balón parado y poco más. Su entrada no mejoró el ataque del equipo.

De la Rosa (s.c.) Aire fresco en los últimos veintitantos minutos pero con una aportación escasa.

Roger Martí (s.c.) No le llegó el balón en condiciones para realizar un remate.

Efe Aghama (s.c.) Fue el último en saltar al césped. Intentó algún desborde sin éxito.