La peor cifra en ataque del Cádiz CF que el colista de la Liga

El Cádiz CF afronta el viernes 6 de marzo el partido más importarte de los últimos tiempos si se tiene en cuenta la pésima dinámica que le coloca ahora mismo como el peor equipo de la segunda vuelta. Los siete encuentros consecutivos sin ganar (media docena de derrotas y un empate) le dejan sin margen de error en el envite ante el Real Zaragoza que alza el telón de la jornada 29 en el JP Financial Estadio (hasta hace poco Nuevo Mirandilla).

El conjunto amarillo se queda sin excusas y no tiene otra solución que no sea la victoria contra el colista del campeonato. Si no es capaz de doblegar en casa al rival más endeble del campeonato, se agravarán sus problemas en la zona baja de la clasificación con el riesgo de acercarse aún más al descenso.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano necesita mejorar en las dos áreas para tener opciones de lograr su primer triunfo de la segunda parte de la temporada 2025-26. Tiene problemas en defensa y en ataque. Lleva casi tres meses sin dejar la portería a cero y le cuesta un mundo generar arriba.

Hay una cifra en materia ofensiva que refleja las dificultades del Cádiz CF. Es el tercer equipo de Segunda División que realiza menos remates a puerta con un total de 90 (un promedio de tres por encuentro). Sólo el Huesca (85) y el Burgos (84) presentan números más bajos. El Real Zaragoza, aunque es el colista del torneo, tira a a puerta más veces que los amarillos aunque tampoco mucho más. Es el cuarto con menos disparos con 95, cinco más que los de Garitano. Esos cuatro conjuntos son los únicos que no han superado el centenar de tiros y unos los rentabiliza mejor que otros.