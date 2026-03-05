El entrenador del Cádiz CF afronta la realidad: "Sé lo que me juego"

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, está curtido en mil batallas en el complejo mundo del fútbol y sabe mejor que nadie de la importancia del partido contra el Real Zaragoza que el viernes 6 de marzo inaugura en el estadio Nuevo Mirandilla la 29ª jornada de LaLiga Hypermotion. Importante para el conjunto amarillo y también para él después de una sangría de puntos que puede derivar en situaciones desagradables si no es cortada de inmediato.

"Los últimos resultados han sido malos y lógicamente eso pesa pero en el fútbol", señaló el técnico en la rueda de prensa que ofreció el jueves a modo de previa de la cita con el cuadro aragonés. Explicó cómo es del desarrollo de la competición: "No te da tiempo a disfrutar nada cuando ganas y cuando pierdes estás jodido pero te tienes que poner a funcionar rápido y más en una semana corta como la de ahora en la que el equipo ha trabajado de manera increíble".

En el fútbol "hay momentos malos y buenos y hay que luchar siempre", indicó Garitano antes de destacar que "tenemos una oportunidad en casa de revertir la situación". No ocultó que es un partido importante para las dos escuadras. "Tenemos que intentar dar nuestra mejor cara y sobreponernos de nuestro mal momento, lo mejor es lograr una victoria, eso te saca de todo".

El vasco y su cuertpo técnico "tenemos experiencia en diferentes equipos. Soy un luchador, el cuerpo técnico también y los jugadores también. El equipo está muy unido, hay que apoyar a los chavales para que tengan su mejor versión".

El preparador cadistahuye de la más mínima confianza pese a enfrentarse con el colista y contó el motivo: "No hay muchas diferencias en Segunda. No hay tanta diferencia entre el primero y el último. Jugar contra el último no te asegura nada, es un partido de igual a igual entre dos equipos con urgencia por ganar. Hay que saber llevarlo en el aspecto emocional y en el futboístico cuanto mejor juegues más cerca estás de ganar".

La obligación del triunfo no es algo que inquiete a Garitano: "En el fútbol profesional siempre estás presionado, sé convivir con la presión. Afirmó que el Zaragoza "es muy buen equipo y le puede ganar a cualquiera".

En esa situación de dificultad, con una dinámica negativa (seis derrotas y un empate en la segunda vuelta), Garitano afronta la realidad con naturalidad. Así, dijo que "soy consciente de lo que me juego y de lo que se juega el equipo que es lo más importante. Trabajamos mucho para dar la vuelta a la situación.

Insistió en que espera un partido difícil y espera también que sirva "el aprendizaje de que en cualquer momento puedes sufrir un revés". Indicó que un encuentro puede haber diferentes fases y abogó por ser fuertes y tener "la capacidad de reacción que no hemos tenido en otras situaciones como el otro día. Mentalmente hay estar fuertes en la adversidad".

"Conocemos a los jugadores del Zaragoza, son buenos, el rival tiene entrenador nuevo pero nos preocupamos más de nuestro equipo, de jugar bien y ganar. Es un partido muy importante para todos, hay que tener tranquilidad y casta para transmitir de dentro a fuera, somos nosotros lo que tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer", anticipó el entrenador.

"Hablo todas las semanas con el club, hay comunicación, ellos son muy claros y no hay ningún problema", aseguró Garitano antes de poner una palabra a la situación actual del equipo. A su juicio, la situación "es preocupante porque la racha es muy mala. Alarmante era cuando llegué (en diciembre de 2024) porque entonces el equipo estaba en descenso. La racha es muy mala y tenemos que revertirla cuanto antes. Hay muchos equipos ahí implicados y nosotros vamos de arriba hacia abajo. Tenemos que parar esa racha con una victoria, porque cada vez que no ganas el siguiente partido es más importante".

En los partidos "siempre hay alternancias con la igualdad que hay", apuntó el 'míster'. Se trata, en su opinión "de empezar bien y acabar bien". Respecto a la afición, señaló que "siempre nos ha animado y si protesta es que no está contenta. Tenemos que darles a ellos".