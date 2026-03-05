Carta de los capitanes a la afición del Cádiz CF: "Os pedimos algo muy simple"

El partido que el Cádiz CF juega contra el colista Real Zaragoza en el estadio Nuevo Mirandilla el viernes 6 de marzo (desde las 20:30 horas) en la apertura de la 29ª jornada de LaLiga Hypermotion es tan importante que el club que ejerce de local colgó el jueves en sus redes sociales una carta de los capitanes dirigida a la afición.

Es evidente que en una situación normal no se hubiese producido un mensaje directo dirigido a la hinchada, pero la crisis en la que se instala el equipo amarillo y su declicada situación clasificatoria (14ª con cinco puntos de renta sobre el descenso) propicia una iniciativa que no persigue otra cosa que la victoria en un encuentro que irrumpe como si fuese una final. Ganar daría algo de tranquilidad. No sumar los tres puntos agrandaría la herida.

El pésimo recorrido amarillo, con seis derrotas y un empate en la segunda vuelta y colista del campeonato en ese tramo, hace que los pesos pesados del vestuario se pronuncien para pedir el apoyo de una afición que no está precisamente contenta en los últimos tiempos. De hecho, hay convocada una protesta de seguidores en las afuras del recinto antes del encuentro.

El Cádiz CF ha perdido sus últimos tres partidos en casa (ante Granada, Almería y Real Sociedad B) y se va quedando sin margen de error. En el vestuario son conscientes de la relevancia del envite, de ahí que soliciten apoyo y unión.

La carta de los capitanes

Queridos y queridas cadistas

Sabemos que no son momentos fáciles. Sabemos que hay enfado, frustración y muchas ganas de que las cosas salgan mejor. Os entendemos.

Pero queremos que sepáis algo muy claro: este vestuario siente estos colores de verdad. Nos duele cada derrota. Nos duele cada punto que se escapa. Y os aseguramos que dentro del campo lo damos todo por este escudo y por esta ciudad.

Este viernes jugamos en casa. En nuestro estadio. Con nuestra gente. Y hay algo que siempre ha hecho diferente al Cádiz: cuando el cadismo empuja unido, el equipo vuela.

Por eso os pedimos algo muy simple: Durante esos 90 minutos, empujad con nosotros. Animad como sabéis hacerlo. Convertid nuestro estadio en lo que siempre ha sido: un lugar donde el rival lo pasa mal y el Cádiz se hace fuerte.

Mañana viernes necesitamos sentir que caminamos todos unidos. Nosotros vamos a dejarlo todo en el campo. Juntos vamos a conseguirlo.