Un partido de sanción a un jugador del Cádiz CF y dos a un ex del equipo amarillo

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RDEF) adoptó las decisiones relacionadas con la 28ª jornada de LaLiga Hypermotion, en la que el Cádiz CF salió derrotado (3-1) del terreno del Eibar.

El órgano disciplinario sancionó a varios jugadores con un encuentro de suspensión: Jeremy Mellot (Castellón), por roja directa; Aisar Ahmed (Ceuta) y Mikel Rodríguez (Real Sociedad B), por doble amonestación; y Lucas Alcázar (Castellón), Carlos Puga (Málaga), Marvin Park y Sergio Barcia (Las Palmas), Lucas Ribeiro (Cultural Leonesa), Daniel Villahermoso (Andorra) y Pablo Vázquez (Sporting de Gijón), por acumulación de amarillas. En este último apartado también figura el defensa del Cádiz CF Alfred Caicedo, que en Ipurua vio la quinta cartulina amarila en el torneo liguero. El futbolista se pierde por tanto en choque contra el Real Zaragoza que el viernes 1 de marzo abre telón del capítulo número 29.

Por otro lado, Pablo Hernández, entrenador del Castellón, ha sido sancionado con dos encuentros de suspensión por actitudes de menosprecio y desconsideración hacia el equipo arbitral. El técnico fue jugador del Cádiz CF en la segunda parte de la temporada 2006/07 en la categoría de plata. El entrenador se huzo cargo del Castellón en la sexta jornada de la presente campaña y lo ha metido de lleno en la pelea por el ascenso. De hecho, el cuadro albinegro ocupa la segunda posición.