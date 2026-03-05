El Cádiz CF, bajo presión, se queda sin excusas ante el peor equipo de la Liga

El Cádiz CF inicia los últimos tres meses de LaLiga Hypermotion metido en un laberinto para el que busca una salida con la que evitar la posibilidad de encontrarse con dificultades para conseguir la permanencia. Una vez descolgado de la contienda por el ascenso, la única misión es confirmar cuanto antes la continuidad en la categoría de plata.

El conjunto amarillo, inmerso en los últimos dos meses en una peligrosa espiral que aún no tiene fin, encara un partido de máxima relevancia el viernes 6 de marzo (a partir de las 20:30 horas). Después de caer con estrépito (3-1) en el terreno del Eibar, regresa al estadio Nuevo Mirandilla para enfrentarse al Real Zaragoza en la apertura de la 29ª jornada.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano está obligado a ganar. No hay excusa que valga para no doblegar a la peor escuadra del campeonato que llega al sur en una situación límite.

El Cádiz CF es el peor equipo de la segunda vuelta mientras se va quedando sin margen de error, cada vez más cerca de una de descenso de la que está a sólo cinco puntos. Llega la hora de recuperar la alianza con la victoria. De lo contrario, la situación se puede volver insportable y el puesto de Garitano puede correr serio peligro.

La presión es máxima para los amarillos, que acumulan siete envites sin ganar (seis derrotas y un empate) que no pueden fallar en casa frente al peor contrincante y principal candidato al descenso. No hay excusa posible. Se mide al colista de la Liga; al rival que suma menos triunfos, sólo cinco; al menos goleador con 23 tantos; al que posee el mayor salto anotador negativo con -18; a uno de los tres que aún no ha ganado en la segunda junto con la Cultura Leonesa y el propio Cádiz CF.

La crisis del Real Zaragoza es aún peor que la que sufre el cuadro gaditano. Acaba de echar al entrenador y al director deportivo y comparece el viernes en el santuario cadista con un técnico provisional. El conjunto aragonés está a ocho puntos de la salvación y sólo un giro radical en la recta final de curso podría evitar la caída a la división de bronce.

Todo lo que no sea vencer como local sería un enorme varapalo para los amarillos. El partido, como todos, se presenta complicado, pero no cabe otra resolución que sumar los tres puntos delante de una afición que no anda muy contenta en los últimos tiempos. La cuestión es clara: o ganar o profundizar en una crisis que se puede llevar por delante al entrenador.