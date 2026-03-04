Se buscan jugadores del Cádiz CF que den un golpe de efecto

Un clásico en infinidad de artículos de opinión de Paco Perea, recordado periodista de Diario de Cádiz, era la expresión "no hay más cera que la que arde". Y esa misma se ajusta a la perfección a lo que sucede en el Cádiz CF 2025/26. No hay más cera que la que arde. Con los elementos deportivos que hay en la plantilla toca evitar la debacle de poder descender a Primera Federación. Con los jugadores que empezaron en verano y los que han llegado en invierno, con las limitaciones evidentes que presentan en su conjunto, hay que luchar por los 50 puntos e incluso alguno más.

La planificación es un fracaso de Juan Cala y Manolo Vizcaíno, Manolo Vizcaíno y Juan Cala, obteniendo un triste doblete el lebrijano con la situación tan adversa que vive su Atlético Sanluqueño. Si en verano las operaciones no fueron las adecuadas, tomando como referencia la crisis actual, ni que decir tiene que el fracaso de las gestiones invernales han sido evidentes analizando el simple hecho de los refuerzos en la segunda ventana.

Se suele decir que lo que mal empieza, mal acaba. Y a pesar de que el Cádiz CF de la primera vuelta dejó satisfacciones y descaro clasificatorio, no cabe duda que fue un espejismo o el efecto sorpresa de un equipo joven y limitado al que con el paso de las jornadas los rivales le cogieron la matrícula. Unos rivales que también fueron reaccionado y les pasaron a los amarillos por la izquierda y la derecha.

La plantilla que hay ahora mismo es la que tiene que evitar la hecatombe que sería perder la categoría. Los del verano y los del invierno tienen que aferrarse a todo lo posible para reinventarse y frenar la espiral que persigue al equipo casi hace dos meses (un punto de 21). Jugadores veteranos y de peso, jóvenes e inexpertos, mejores o peores... tienen que hacer piña, aparcar rencillas -que las hay- y mirar por el colectivo. La esperanza es reencontrar la mejor versión de Suso Fernández, que 'reaparezca' de una vez el verdadero Javier Ontiveros, que los delanteros corran un poco menos si con ello tienen puntería y frescura ante el gol, que la defensa no sea una máquina de cometer errores y que Moussa dé al mediocentro un equilibrio que recae sobre él y parece perdido.

Es posible que se esté pidiendo peras al olmo en algunos casos, aunque también es posible que exista una posibilidad para que esta plantilla no sea tan escasa de recursos como muestra la clasificación y sus partidos, pues de lo contrario el Cádiz CF estaría condenado a un desenlace fatal.

Los del verano, el gran grueso del grupo, saben que la ayuda invernal no es suficiente. Solo Antoñito Cordero tiene una participación más activa de los cuatro refuerzos de enero, si bien el papel del jerezano no está pasando de ahí. Jugar y poco más porque se espera mucho más de él.

Dómina suma 40 minutos en tres ratitos; eso y nada es lo mismo. Y Arribas y Kouamé ni siquiera se han estrenado. El descarte del Huesca no tienen minutos ni ahora que se repiten las bajas en defensa, lo que es un mal síntoma. En cuanto a Kouamé... Entre con el plantel y poco más. Al menos no está siendo protagonista por episodios extradeportivos, que ya es un avance.

Pero los reproches existen en el vestuario y están siendo palpables en el césped y en el banquillo con discusiones y puntos de vista diferentes propiciados por un proyecto que va camino de estrellarse si no se evita antes.