El Cádiz CF se mantiene entre los límites salariales más bajos de Segunda

Ya se conoce el nuevo límite salarial de los equipos de Segunda División, tras finalizar la segunda ventana de incorporaciones el pasado día 2 de febrero. Los datos de LaLiga muestran que el Cádiz CF se mantienen en 7,06 millones de euros, por lo que no ha variado respecto al final del mercado veraniego.

Los números no engañan y colocan a la entidad amarilla en el pelotón de cola de los equipos de la categoría de plata, ya que tiene a 17 conjuntos por encima en este concepto. El Cádiz CF solo tiene mayor límite salarial que el Andorra (6,98 millones de euros), el Ceuta (6,90) y el Granada (4,29). La Real Sociedad B no se computa al ser un filial y entrar en los presupuestos del primer equipo.

El mejor límite salarial, tras la última revisión, corresponde al Leganés (19,77 millones de euros), quedando por detrás en la parte alta el Racing de Santander (13,85), el Deportivo (13,25) y el Real Zaragoza (12,80), que es próximo rival de los amarillos el viernes en el Nuevo Mirandilla (20:30 horas).

Un análisis en global de la Segunda División muestra un ascenso del límite general que en septiembre era de 200,10 millones de euros y ahora, en marzo del presente año, presenta un total de 220,38.

Clasificación del límite salarial (marzo de 2026)

Leganés: 19,77 millones de euros (14,77 en septiembre 2025)

UD Las Palmas: 15,18 (13,37)

Racing de Santander: 13,85 (12,10)

Deportivo: 13,25 (11,49)

Real Zaragoza: 12,80 (11,30)

Valladolid: 12,16 (12,16)

Castellón: 11,56 (11,33)

Málaga CF: 11,71 (11,71)

Sporting de Gijón: 11,10 (11,49)

Huesca: 10,94 (11,53)

Almería: 10,50 (3,39)

Córdoba: 10,25 (10,09)

Albacete: 9,42 (8,51)

Eibar: 8,98 (8,98)

Burgos CF: 8,24 (8,50)

Mirandés: 7,89 (7.89)

Cultural Leonesa: 7,47 (6,89)

Cádiz CF: 7,06 (7,06)

FC Andorra: 6,98 (6,46)

Ceuta: 6,90 (6,71)

Granada: 4,29 (4,29)

¿Qué es el límite salarial?

El límite salarial es un límite al gasto de los clubes. Pero no sólo computan en él los gastos en traspasos y sueldos de fichajes, sino que en él se incluyen todos los gastos que conlleva un club durante una temporada. Según la propia Liga, dentro del límite salarial se incluyen los salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas acordadas en los contratos, los gastos de adquisición de futbolistas, comisiones para agentes y amortizaciones. La amortización es el importe que se paga como importe de compra del futbolista, el cual se divide entre los años de contrato que firmas al jugador. Este es un dato importante, ya que muchos clubes aprovechan y firman contratos largos para no engordar su límite anual. Dicho esto, aunque el límite salarial sea una auditoría de las cuentas de los clubes por parte de LaLiga, son los propios equipos los que proponen a la Liga este límite según el presupuesto que hayan aprobado esa temporada.

¿Cómo se calcula el límite salarial?

La Liga realiza un balance entre los ingresos y los gastos de un club dentro de cada temporada. En cuanto a ganancias, la liga computará como beneficios los ingresos por derechos de imagen, los derechos de televisión, los contratos de patrocinio, lo que ingrese cada club por temporada en cuanto a abonos y carnets de socios, la publicidad que generen, la venta de jugadores del primer equipo y el salario que estos liberen. Por otro lado, están los gastos de explotación de la entidad. Y dentro del gasto entra el gasto en fichajes, las amortizaciones de traspasos (si pagas 100 millones a 5 años de contrato, te tocará pagar 20), el personal que forma parte del club y en general, todo gasto del club como si de una empresa se tratase.

Aun así, la Liga incluye dos epígrafes distintos en sus estatutos que diferencia entre lo que denominan "Plantilla Deportiva Inscribible" y la "No Inscribible". En el primer caso, entra la plantilla del primer equipo, el entrenador o el salario del cuerpo técnico, mientras que en el segundo, se incluye a los gastos que se producen en el filial o los trabajadores del club (directivos, utilleros, asalariados en diferentes sectores del club).