El técnico del Cádiz CF pone fecha al regreso de Kovacevic

El Cádiz CF perdió por lesión a Bojan Kovacevic (21 años) el pasado 30 de noviembre en el partido contra el Córdoba que se disputó en el Nuevo Arcángel. Se tuvo que retirar mediada la segunda parte y dos semanas después tuvo que pasar por el quirófano para ser intervenido de su rodilla derecha.

Desde que cayó en aquel duelo andaluz de la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion, central no ha estado disponible en los siguientes doce encuentros y se perderá algunos más.

El entrenador del conjunto amarillo, Gaizka Garitano, reconocía hace un par de semanas que echaba de menos al futbolista serbio. "Es el baluarte de los aspectos defensivos del equipo", señalaba el técnico, que añadió algo más sobre el serbio: "Es el jugador "más contundente y con mejor físico".

El preparador cadista fue preguntado por la situación de Kovacevic en la rueda de prensa que ofreció el jueves 5 de marzo en la previa del choque contra el Real Zaragoza que el viernes inaugura el capítulo 29 del campeonato. "Bojan está mejorando, está bien", indicó el técnico.

Sin embargo, aún le queda un poco para poder volver a la normalidad de los entrenamientos. Garitano calcula que el defensa podrá unirse al grupo "en un par de semanas". Si se cumple ese plazo, podrá volver a trabajar con sus compañeros a partir de la segunda quincena de marzo, es posible que desde la semana que arranca el lunes 16 si todo va bien.

Garitano alabó la buena predisposición de Kovacevic. "Es un soldado", dijo del futbolista mientras destacó el esfuerzo que está realizando para regresar lo antes posible. "Lleva una recuperación de la mañana a la noche y está acortando plazos".

Lo que es imposible precisar es cuándo podrá volver a competir el zaguero. Una vez que pase de ejercitarse en solitario a hacerlo con la plantilla, deberá adquirir un ritmo adecuado y tener buenas sensaciones antes de saltar al césped en un partido oficial. En el mejor de los casos, podría tener minutos a lo largo del mes de abril, en plena recta final de la temporada 2025-26.