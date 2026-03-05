Sólo queda un tercio de Liga y el Cádiz CF corre peligro de descenso si no mejora la cifra del segundo

El Cádiz CF encara el últtimo tercio de la temporada 2025-26 en plena crisis que le empuja a la pelea por un único objetivo una vez que está prácticamente descartado de la lucha por el ascenso directo y de la pugna por un puesto en el 'play-off'. Lo único que le queda es apretar los dientes y pujar por amarrar por la permanencia lo antes posible.

El conjunto amarillo demuestra que va de más a menos a lo largo del campeonato si se observa su trayectoria en los dos primeros tercios. El primer segmento de 14 jornadas lo recorrió con paso firme con una cuenta de 21 puntos de 42 posibles (un 50%) y ubicado en la sexta posición.

La producción del equipo entrenado por Gaizka Garitano decayó en el segundo tercio del torneo con 14 puntos de 42 y un 33% y una caída de ocho posiciones hasta situarse en la 14ª. Es decir, perdió más puntos (28) de los que acumuló. En ese segundo tercio, el tramo final de las siete jornadas más recientes fue un absoluto desastre con un solo punto de 28.

En total, el Cádiz CF sumó 35 puntos en el global de los tercios, lo que supone un promedio de 17,5 por cada tramo. Otros 17 puntos en el tercer tercio le bastarían en teoría para confirmar la salvación.

La cosa cambia si un cuadro gaditano que cotiza a la baja en las últimas semanas obtiene los mismos puntos que en el segundo tercio. Con otros 14 en el último tercio que se desarrolla hasta finales del mes de mayo, si se añaden a los 35 que ya tiene le llevarían a terminar la campaña con 49 y por tanto correría el riesgo de descender a Primera Federación porque necesitaría que cuatro rivales no llegasen a esa cifra. La permanencia está cifrada en unos 50 puntos que puede ser alguno más o menos en función de listón que haya en la temporada.

La conclusión es que el Cádiz CF está obligado a mejorar los números en la parte definitiva de LaLiga Hypermotion, el tercer tercio, si no quiere coquetear con un varapalo que sería histórico. La clave está en ganar, algo que no ha hecho en los siete envites más recientes (media docena de derrotas y un empate).