Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Zaragoza

El rebautizado como JP Financial Estadio, hasta hace unos días Nuevo Mirandilla, se estrena el viernes 6 de marzo (20:30 horas) con un partido con dosis de dramatismo entre dos escuadras en crisis que necesitan la victoria de manera urgente. El Cádiz CF, el peor equipo de la segunda vuelta, recibe al peor equipo de toda la Liga y por tanto colista, el Real Zaragoza, en una cita que debe ser la definitiva para que el conjunto amarillo detenga su estado de decaimiento que semana a semana le acerca al descenso. Parte desde la 14a plaza con 35 puntos, a cinco del infierno.

La única forma de contener la herida es con una victoria a modo de torniquete que frene la sangría imparable de los últimos tiempos. A estas alturas, después de siete envites consecutivos sin ganar, no cabe otro desenlace que no pase por un triunfo redentor el día que Gaizka Garitano más se juega su puesto en el banquillo en medio de un ambiente que a priori no parece el más adecuado, con una afición enfadado con sus dirigentes y una protesta convocada fuera del recinto media hora antes del pitido inicial.

La derrota (3-1) en Eibar aumentó la preocupación ante la falta de reacción de un equipo que encara la enésima oportunidad de dar un paso con el que tomar oxígeno. El técnico no puede contar con cinco efectivos para la importante cita con la escuadra aragonesa. Además de las bajas de larga duración de Tabatadze y Kovacevic, no está disponible Caicedo tras ser sancionado por acumulación de cinco amonestaciones.

Hay dos jugadores más que no pueden vestirse de corto. Por un lado, Climent se pierde el tercer encuentro seguido. En el caso de Ontiveros, Garitano explicó ayer que “que lleva todo el año con problemas en el talón y no está entrenando”. El marbellí estuvo en el banquillo en el choque contra el Eibar, pero no llegó a saltar al césped. El míster recupera a Roger Martí, baja en Eibar por fiebre, y a De la Rosa una vez que el onubense cumplió castigo federativo por cinco tarjetas.

No hay excusa posible. El cuadro gaditano se mide al colista; al rival que suma menos triunfos, sólo cinco; al menos goleador con 23 tantos; al que posee el mayor salto anotador negativo con -18; a uno de los tres que aún no ha ganado en la segunda junto con la Cultura Leonesa y el propio Cádiz CF.

La crisis del Zaragoza es aún peor que la que sufre el cuadro amarillo. Acaba de echar al entrenador y al director deportivo. El conjunto aragonés está a ocho puntos de la salvación y sólo un giro radical en la recta final de curso podría evitar la caída a la división de bronce.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Jorge Moreno, Iker Recio, Pereira, Moussa Diakité, Ortuño, Suso, Antoñito o Brian Ocampo, García Pascual y Dawda.

Zaragoza: Andrada, Larios, Insua, Radovanovic, Aguirregabiria. Mawuli, Rober González, Francho, Keidi Bare, Dani Gómez y Soberón o Kodro.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (comité castellano-manchego.

VAR: Javier Iglesias Villanueva (comité gallego).

Estadio: JP Financial Estadio.

Hora: 20:30 (LaLiga Hypermotion TV, Canal Sur, Gol, Movistar, Orange, Dazn).