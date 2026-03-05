Cinco bajas en el Cádiz CF para el partido contra el Zaragoza: se cae Ontiveros y la situación de Kouamé

El Cádiz CF afronta un partido de máxima relevancia contra el Real Zaragoza el viernes 1 de marzo en el estadio Nuevo Mirandilla (desde la 20:30 horas) en el marco de la 29ª jornada de LaLiga Hypermotion. Los amarillos necesitan una victoria en el duelo frente al colista con la que poner freno a la pésima racha que arrastran desde el comienzo de la segunda vuelta.

El entrenador, Gaizka Garitano, no puede contar con cinco efectivos para la importante cita con la escuadra aragonesa. Además de las bajas de larga duración de Iuri Tabatadze y Bojan Kovacevic, no está disponible Alfred Caicedo tras ser sancionado por acumulación de cinco amonestaciones.

Hay dos jugadores más que no pueden vestirse de corto. Por un lado, Mario Climent se pierder el terer encuentroc consecutivo. En el caso de Javier Ontiveros, Garitano explicó el jueves que "que lleva todo el año con problemas en el talón y no está entrenando". El marbellí estubo en el banquillo en el reciente choque contra el Eibar, pero no llegó a saltar al césped.

El resto de la plantilla está apta para participar. Garitano informó de que esta semana recupera a Roger Martí, baja en Eibar por fiebre, y a José Antonio de la Rosa una vez que el onbense cumplió castigo federativo por cinco tarjetas.

El preparador cadista fue preguntado por la situación de Romingue Kouamé, quien regresó a la entidad cadista en enero tras finalizar el periodo de cesión en el Chicago Fire (Estados Unidos). "Lleva dos semanas de trabajo normal con el grupo y está bien, pero está la incertidumbre de que lleva muchos meses de inactividad", expuso el técnico sobre el centrocampista.

Kouamé entró por primera vez en la convocatoria tras su vuelta para el encuentro ante el Eibar, aunque fue suplente y no llegó a jugar. Garitano precisó que "lo podemos utilizar en cualquier momento, pero en el momento que estamos no es fácil meterlo de inicio. Cada día está mejor".