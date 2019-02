"Fue un partido muy disputado"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz Club de Fútbol, compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Carlos Tartiere de Oviedo para valorar la derrota de su equipo.

El técnico cadista manifestó que “el partido ha sido como lo esperaba, muy disputado. Creo que el campo no ha ayudado a ninguno de los dos equipos”. En la misma línea agregó que “el partido se iba a decidir o por errores o por balón parado. La primera mitad no me ha disgustado y la segunda no me ha gustado. Como equipo no hemos hecho nada en ese momento”.

Por otro lado, destacó que “tenemos que defender con todos. Tenemos que robar para salir”.