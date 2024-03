La opinión que impera en el vestuario del Cádiz CF sobre la delicada situación del equipo

El Cádiz CF mejora en el juego pero no en los resultados. No termina de dar el paso en lo que realmente importa en el fútbol profesional, que son las victorias, mientras no detiene su caída en la clasificación.

Es imposible sostener un recorrido medianamente decente con la concatenación de 23 partidos sin ganar en una pésima racha que aún está abierta (los próximos encuentros son ante contrincantes del calado del Atlético de Madrid y la Real Sociedad).

Semejante dinámica depara efectos que desprenden señales de destrucción. De hecho, el equipo amarillo está ahora más que lejos que nunca de la permanencia, de la que le separan cinco puntos. Acredita 19 en la 18ª posición frente a los 24 que atesora el Celta de Vigo en la 17ª.

¿Qué opinan en el vestuario del Cádiz CF de la delicada situación, con el descenso más cerca que nunca? No hay nadie que no sea consciente de la dificultad, pero a la vez reina la confianza en poder dar un vuelco en el momento que las buenas sensaciones se traduzcan en resultados.

Los jugadores que se han manifestado después del empate (1-1) en Vallecas dejan claro que van a seguir peleando por la salvación. Víctor Chust, fijo en el centro de la defensa, no sólo no baja los brazos sino que anuncia lo que van a hacer los miembros de la plantilla.

El zaguero se expresó a través de su cuenta de X (antes twitter). Lo hizo con un mensaje breve pero contundente cargado de energía y apelando a la unidad en este tramo decisivo de la temporada. "Aquí nadie va a bajar los brazos. ¡Juntos, Cádiz CF!".

Aquí nadie va a bajar los brazos. ¡Juntos, @Cadiz_CF! pic.twitter.com/5Xdq5o08DC — Victor Chust (@ChustVictor) March 2, 2024

Rominigue Kouamé disfrutó de su primera titularidad desde la llegada al banquillo de Mauricio Pellegrino y se pronunció desde su instagram después de la cita dirimida en la capital de España. El centrocampista ve a equipo con opciones de lograr el objetivo. El maliense se manifestó de la siguiente manera: "Un partido muy difícil, pero conseguimos un punto con valentía. La pelea no ha terminado, vamos cadistas".

Jorge Meré también se apunta a la permanencia pese a las complicaciones. "El equipo va a creer hasta el final, hasta que lo consigamos. La afición tiene que estar con nosotros. Vamos a darlo todo por conseguir el objetivo, es nuestro único reto", declaró minutos después del duelo en Vallecas.