La opinión de Garitano con los canteranos: ¿quién se va a quedar en el Cádiz CF?

El pasado 7 de julio, con el inicio de la pretemporada del Cádiz CF, nueve jugadores del filial se unieron al primer equipo. Marcos Denia, Juan Díaz, Twizard, Rubén Domínguez, Samu Almagro, Fer Pérez, Nico Junior, Raúl Pereira y Borja Vázquez —este último cedido posteriormente a la Ponferradina— fueron los seleccionados por Garitano para completar el plantel.

Todos los citados han contado con minutos en los partidos de preparación. Entre ellos, Samu Almagro, Fer Pérez y Juan Díaz han logrado debutar con el primer equipo, y este último incluso marcó gol en su estreno. Los futbolistas más destacados por protagonismo y minutos han sido Pereira y Denia.

La dirección deportiva del Cádiz CF, encabezada por Juan Cala, confirmó que Raúl Pereira tiene muchas posibilidades de vestir la camiseta del primer equipo durante la temporada. Otro caso relevante es el de Marcos Denia, a quien Garitano ha dado minutos y que incluso ha logrado ver portería. En cambio, otros jugadores como el guardameta Rubén Domínguez han tenido menos participación, con Víctor Aznar y Fer Pérez por delante en la rotación.

Tras la disputa del Trofeo Carranza, Garitano fue preguntado en rueda de prensa por el futuro de los canteranos. El técnico cadista comentaba: "Hay jugadores que venían del filial, como Moussa o De la Rosa, que están creciendo mucho y se convertirán en futbolistas importantes. Casos como el de Pereira, que está teniendo mucho protagonismo, irán a más con el tiempo. Será un proceso que afrontaremos poco a poco".

El entrenador del Cádiz CF dejó claro que rejuvenecer la plantilla es una prioridad y que será clave contar con jugadores del filial, a quienes la experiencia y el tiempo les permitirán dar el salto de calidad necesario para asentarse en el primer equipo.