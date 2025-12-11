Ontiveros ya entrena con el Cádiz CF: ¿Recuperación definitiva?

Javier Ontiveros podría ser el mejor refuerzo del Cádiz CF para la segunda vuelta de la temporada. La apertura del mercado invernal se mira de cara a traer refuerzos y recuperar efectivos, como es el caso del malagueño. Gaizka Garitano sabe que este futbolista y Suso están llamados a marcar la diferencia en materia de calidad y que su proyecto, sustentado en un gran porcentaje por el físico, precisa de ese punto de calidad.

El entrenamiento de este jueves ha dejado la buena noticia de ver en el campo de trabajo a Ontiveros, que ha dado un paso al frente -cabe esperar que sea definitivo- para trabajar con el grueso del grupo, lo que es un buen síntoma siempre que pueda tener continuidad y se traslade a la competición oficial. Sobre el césped del Ramón Blanco, el jugador natural de Marbella se ha ejercitado a muy buen ritmo y ha sido, sin duda, la gran alegría de la sesión.

Hay que tener presente que Ontiveros no juega un partido completo desde el pasado 20 de octubre, en el Cádiz CF-Burgos (1-3), cuando fue sustituido en el descuento para que entrara De la Rosa. No fue su última titularidad pero sí el hecho de jugar el encuentro casi al completo. Salió de inicio una jornada después en Granada (0-0), hasta que dejó el partido en el 55' porque ya arrastraba problemas físicos.

Desde entonces ha estado fuera del equipo inicial durante seis jornadas de Liga y dos eliminatorias de Copa del Rey (UCAM y Real Murcia). Acumuló 78 minutos en los siguientes partidos: Andorra-Cádiz (0-0), Cádiz-Valladolid (0-0) y Cádiz-Cultural Leonesa (1-2), con 45, 22 y 13 minutos, respectivamente.

A esta altura la campaña pasada Ontiveros ya sumaba 14 partidos de Liga y dos de Copa del Rey, con siete goles en su haber y muchos más minutos que ahora, ya que el atacante estaba en un óptimo estado de forma que le hizo ser un jugador diferencial dentro de la plantilla que empezó dirigiendo Paco López y que acabó en manos del actual técnico.

Este jueves estuvo en el entrenamiento del Cádiz CF, aunque eso no quiere decir que vaya a ser titular el sábado en Zaragoza. Le da opciones para ir convocado, lo que ha sucedido en diez de las 17 jornadas que se llevan hasta el momento, que ya es un paso para verle en el césped en el segundo tiempo.

Ontiveros arrastra problemas de pubis que le han ido limitando la posibilidad de entrenar de forma normal y jugar con regularidad. Unas dolencias que han tenido semanas mejores o peores, de ahí a que hayan sido demasiadas las ocasiones en las que ha seguido a sus compañeros desde la grada o a través de la pequeña pantalla.