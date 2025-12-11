Real Zaragoza-Cádiz CF: horario y dónde ver en TV

El Cádiz CF visita este fin de semana a uno de los clásicos del fútbol español que actualmente se encuentra en horas bajas. Este no es otro que el Real Zaragoza, un equipo con la enjundia y la solera necesarias, pero que ya lleva más de una década en la Segunda División del fútbol español. Desde que bajara en la temporada 2012/13, no ha conseguido levantar cabeza. Lo peor de todo es que ya lleva varias campañas coqueteando con el descenso a la Primera RFEF, lo que sería un auténtico desastre y pondría en serias dudas la viabilidad del equipo maño.

Un reflejo de esto es su actual temporada en LaLiga Hypermotion. El conjunto aragonés ocupa en la actualidad la última posición en la tabla. Sí es cierto que desde la llegada al banquillo de Rubén Sellés vive su mejor momento de la presente campaña. De hecho, ha sumado 10 de los últimos 12 puntos en liza, lo que le ha permitido volver a engancharse a la pelea por la permanencia.

Y en estas, el Cádiz CF llega a este encuentro con la necesidad de confirmar las buenas sensaciones que dejó tras el partido con el Racing de Santander, líder de la categoría, a pesar de que acabó perdiendo el encuentro en el tiempo de descuento.

Ante esto, los de Gaizka Garitano deben mantener el plan de la pasada semana para volver a sumar de tres puntos. Para este partido, el conjunto cadista cuenta con las bajas confirmadas por lesión de Suso, Kovacevic y Fali, mientras que se mantiene la eterna duda con Ontiveros, que no consigue superar sus molestias en el pubis que están haciendo que esté viviendo una temporada en blanco cuando debería de ser uno de los puntales del equipo amarillo en ataque.

Por su parte, el equipo aragonés no podrá contar con Esteban Andrada, Carlos Pomares y Sinan Bakis por sanción, mientras que Paulino tampoco podrá estar por lesión.

Horario del Real Zaragoza-Cádiz CF

El encuentro entre el equipo maño y el conjunto cadista correspondiente a la 18ª jornada de LaLiga Hypermotivon se disputará el sábado 13 de diciembre en el Ibercaja Estadio a partir de las 21 horas.

Dónde ver el Real Zaragoza-Cádiz CF

El partido que protagonizarán las escuadras lideradas por Rubén Sellés y Gaizka Garitano se podrá ver a través del canal LaLiga Hypermotion TV, disponible en las principales plataformas de televisión de pago como Movistar Plus+, Orange TV, DAZN, DIGI, Vodafome o Prime Video, entre otras. Además, también se podrá ver en el canal Fútbol 2, disponible en la plataforma Orange TV Libre. El minuto a minuto se podrá seguir a través de la retransmisión en directo de Diario de Cádiz.