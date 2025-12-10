Dos jugadores del Cádiz CF con pasado en el Zaragoza

El Real Zaragoza y el Cádiz CF se adentran en la preparación del encuentro que protagonizan en territorio aragonés el sábado 13 de diciembre (a partir de las 21:00 horas) en el marco de la 18ª jornada de LaLiga Hypermotion. El conjunto que ejerce de anfitrión regresa a su feudo después abrazar un empate 'in extremis' en el campo del Málaga (1-1) al marcar de penalti en el tiempo de prolongación. El equipo amarillo encara la última visita del año 2025 después de la dolorosa derrota en el estadio Nuevo Mirandilla frente al Racing de Santander (2-3) tras ir ganando 2-0 y recibir el tercer tanto en el minuto 93.

La cita entre maños y gaditanos se produce en un momento importante para ambos equipos en plena recta final de la primera vuelta del torneo de la regularidad. Los anfitriones necesitan los tres puntos en su lucha por salir de la zona de descenso y los sureños tienen que sumar para no descolgarse de la pelea por una plaza en la fase de ascenso ni acercarse a la parte baja de la clasificación.

Para dos futbolistas del Cádiz CF se trata de un partido especial por su pasado zaragocista en la pasada década. Iza Carcelén vuelve por un día a la que fue su casa durante dos temporadas: 2015-16 y 2016-17. Para el lateral derecho fue su entrada al fútbol profesional después de haber militado tres cursos en el filial del Betis en Segunda División B.

El portuense debutó en la categoría de plata con el Real Zaragoza, con el que participó en 51 encuentros oficiales. Su paso por la capital aragones fue relevante porque le sirvió para asentarse en Segunda. Con el tiempo se acabaría estrenando en Primera con el Cádiz CF.

Roger Martí también jugó en el Real Zaragoza en Segunda, en su caso en la campaña 2013-14 cedido por el Levante. El delantero aprovechó al máximo su estancia en el club de La Romareda con 37 partidos y una docena de goles. Vuelve a la ciudad en la que vivió justo cuando se ha ganado la titularidad en el equipo amarillo en las últimos envites. Tanto Iza como él cuentan con muchas papeleas para tener un hueco en la alineación en el duelo liguero contra su ex equipo.