Un jugador del Cádiz CF y un futbolista gaditano, convocados para la selección española sub'19

Un nuevo jugador de la cantera del Cádiz CF recibe la llamada de España. El portero del Juvenil Aitor García debutó hace varias semanas con la selección sub'17 y ahora le llega la gran oportunidad a otro futbolista que pertenece a la entidad cadista.

Ismael Álvarez ha sido convocado para particpar con la selección española sub'19 en la SBS International Cup, un prestigioso torneo que se disputa en Japón y en el que España se enfrentará al combinado nipón, a Australia y a la selección de la prefectura de Shizuoka.

El atacante forma parte de la cantera cadista desde la categoría infantil, ahora pertenece al Mirandilla y con 17 años debutó en el primer equipo y en Segunda División la recta final del encuentro contra el Huesca de la 41ª jornada de la pasada temporada 2024-25.

En la presente capaña 2025-26, Ismael Álvarez jugó toda la segunda parte del partido contra el Real Murcia de la Copa del Rey además de haber entrado en cinco convocatorias con el primer equipo. Es una de las grandes promesas de la cantera cadista y con 18 años recién cumplidos recibe una gran noticia que premia su gran progresión.

Paco Gallardo, seleccionador nacional de la categoría, ha confeccionado una lista con 21 jugadores que quedarán concentrados el domingo 14 en Madrid, un día antes de subirse a un avión para desplazarse hasta el país asiático. Ahí, por este orden, se enfrentará a Australia (18 de diciembre), a Japón (día 20) y a la selección de Shizuoka (21).

En la convocatoria también figura Dani Yáñez (18 años), futbolista gaditano que en su día estuvo en la cantera del Cádiz CF antes de poner rumbo a Real Madrid para continuar su formación. En la actualidad forma parte de la plantilla del Castilla (Primera Federación).

Los jugadores convocados

Porteros: Simón García (Athletic de Bilbao) y Owen Bosch (Elche)

Defensas: Romero Hueso (Atlético de Madrid), Valentín Pezzolesi (UD Las Palmas), Mario Rivas (Real Madrid), Samuel Fernández (Deportivo de La Coruña), Andrés Cuenca y Jofre Torrents (Barcelona) y Diego Aguado (Real Madrid).

Centrocampistas: Miguel Londoño (Espanyol), Dilan Zárate (Inter de Milán), Juan Hernández y Quim Junyent (Barcelona), Thiago Pitarch (Real Madrid) y Andrés Antañón (Celta de Vigo).

Delanteros: Sydney Ehizogie (Real Sociedad), Dani Yáñez (Real Madrid), Ismael Álvarez (Cádiz CF), Manex Lozano (Athletic de Bilbao), Ousmane Diallo (Borussia Dortmund) y Hugo López (Villarreal).