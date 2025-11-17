Portero juvenil del Cádiz CF debuta con la selección española

La selección española sub-17 cerró el pasado domingo 16 su concentración del mes de noviembre con una victoria sobre la República Checa (2-1), rival al que ya superó el jueves con un triunfo contundente (4-1). En el campo de fútbol Novo San Pedro, en Villalonga, el combinado nacional se empleó a fondo en un duelo muy intenso frente a un contrincante serio y trabajado que ofreció más resistencia que en la cita anterior. En el combinado español destacó la presencia de un joven futbolista que pertenece a la nómina del Cádiz CF.

La buena la protagonizó el portero jerezano Aitor García, que milita en la cantera del Cádiz CF desde que salió de la del Sevilla y que no tuvo minutos en el primer amistoso igualmente ante los checos. Aitor fue titular, jugó 56 minutos y luego dejó su puesto a Guille Pérez con empate a uno en el marcador.

Con este estreno, el futbolista, que está completando una temporada excelente en el conjunto de División de Honor juvenil amarillo, ve cumplido uno de sus sueños, sigue creciendo y aspira a convertirse en un habitual en las convocatorias de Sergio García ya de cara a compromisos oficiales. España sub'17 tiene atado su pasaporte para la siguiente fase del Campeonato de Europa de la categoría tras completar la Ronda 1 con pleno de triunfos.

El primer gol de España llegó a los 34 minutos desde el punto de penalti después de una mano de un defensor checo. Enzo, con la derecha, cruzó el balón y abrió el marcador, aunque duró poco la alegría para los chicos de Sergio García. En apenas dos minutos, los checos, también de penalti, firmaban el empate al batir al jerezano Chab Adam.

Hizo méritos de sobra la selección para desnivelar el partido y en el tramo final, con el equipo volcado buscando la victoria, apareció Ian Mencía por el costado derecho y puso un balón magnífico para que Roberto Tomás mandara con la cabeza el balón dentro. 2-1.