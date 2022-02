El nuevo papel de Víctor Chust

El central del Cádiz CF Víctor Chust atendió a los medios de comunicación en la previa del partido ante el Granada CF del próximo lunes (21:00 horas). El rol del zaguero ha cambiado porque parece que desde la llegada del nuevo entrenador tiene un papel de mayor protagonismo.

"Estoy muy contento con mi progresión, creo que se refleja en los partidos. Soy joven y tengo mucho que mejorar. Voy mejorando poco a poco, estoy muy contento porque me están dando la oportunidad de demostrarlo", explicó.

El estado actual del Cádiz CF, lanzó la siguiente reflexión: "Me encuentro cómodo en el equipo, creo que el otro día nos salió un buen partido en el que nos merecimos ganar. La verdad es que estoy contento con los partidos que nos están saliendo, tanto en lo individual como en lo colectivo".

Buscando con trabajo que la suerte sonría al equipo y cambie esa dinámica que tanto cuesta de plasmar en triunfos. "Nos está faltando esa pizca de suerte que otros equipos están teniendo o han tenido. Con el trabajo diario y lo que estamos haciendo en los partidos entrarán los goles, luego ya vendrán todos seguidos".

Víctor Chust analizó la cuestión personal. "El cambio de entrenador ni me ha venido mejor ni peor, pero es cierto que me siento algo más cómodo. Con Cervera tenía muchas cosas que aprender, me costó algo más la adaptación, y con esos conceptos que aprendí, y los que estoy cogiendo ahora con Sergio, creo que he crecido de principio de temporada al presente. Tuve oportunidades antes, pero Sergio está apostando algo más por mí. Estoy muy contento con él. Intento devolverle en el campo la confianza que deposita en mí. Estoy muy contento en lo personal, estoy encajando buenos partidos".

"Hasta que las matemáticas no digan lo contrario vamos a pelear cada fin de semana por los tres puntos"

El central del Cádiz CF promete esfuerzo y pelea hasta el final. "Hasta que las matemáticas no digan lo contrario vamos a pelear cada fin de semana por los tres puntos. En casa tenemos nuestra afición, que nunca falla, y fuera hay mucha afición que se desplaza. Nos hace sentir como en casa aunque juguemos de visitante. Eso es de agradecer. Todos vamos a una e intentaremos sacar esto adelante".

Duelo de alta importante el del lunes. "El lunes en Los Cármenes jugamos una final. Quedan trece finales. El Granada está encima nuestro en la clasificación, es un equipo difícil en casa, lo daremos todo en una dura batalla".

Chust retomaba la campaña que lleva el Cádiz CF. "La verdad es que empezamos mal, luego sí que es cierto que conseguimos alguna victoria y algún empate importante como contra el Barcelona. Después tuvimos una dinámica inestable. Parece que nos hemos encontrado, estamos disfrutando, sobre todo en casa ante nuestra afición. La cosa va encaminada", asegura.

"El Granada está encima nuestro en la clasificación, es un equipo difícil en casa, lo daremos todo en una dura batalla"

En cuanto a los compañeros de línea, dice que "ya había jugado con todos, ahora con la llegada de Luis estoy compartiendo minutos con él". "Muy cómodo con todos. Todos son buenos compañeros que me ponen las cosas fáciles", agregando sobre los fichajes invernales que "creo que se han adaptado rápido, igual que me adapté yo cuando llegué". "Los compañeros somos una familia y hacemos fácil la adaptación, eso viene muy bien al que viene de fuera y, sobre todo, en un mercado complicado como el de invierno".

Su cesión al Cádiz CF, ejecutada el pasado verano. "Muy contento por la decisión que tomamos. Cuando salí hacia aquí del Real Madrid contaba con poder sumar siquiera diez partidos porque sabía que la competencia es complicada y sana. La élite es muy difícil. He superado las expectativas con creces y estoy muy contento. Siento mucha satisfacción porque Cádiz apostó por mí. Salir del Madrid no es fácil, se dieron las circunstancias y estoy muy contento aquí. La Ciudad es increíble y qué se puede decir de nuestra gente cuando jugamos en casa".

Para acabar, el papel de la afición. "Siempre que jugamos en el Nuevo Mirandilla, la afición es uno más. Siempre suma, siempre está ahí, sea cual sea el momento están apoyándonos. Sentimos que tenemos más fuerza que la que realmente tenemos cuando nuestra afición nos anima en nuestro estadio".