El nuevo entrenador de uno de los rivales del Cádiz CF no esconde su intención

Fran Escribá fue presentado en el Estadio Nuevo Los Cármenes tras dirigir su primer entrenamiento como entrenador del Granada CF. El técnico lo hizo acompañado únicamente por el director deportivo, Matteo Tognozzi, pero no sin la presencia del director general y consejero, Alfredo García Amado ni, obviamente la presidenta, Sophia Yang, que ni está ni se le espera. Sustituye al destituido Guille Abascal, un técnico que sonó para el Cádiz CF la campaña pasada.

El valenciano mostró la calma y la experiencia que la entidad rojiblanca necesita en estos momentos. Y lo demostró al señalar que el objetivo es "recuperar la categoría que perdimos el año pasado". Un mensaje que era tabú hasta su llegada. "El club no necesita transmitirme cual es el objetivo. Todos los tenemos claro y es nuestra obligación. Pero ese objetivo está en mayo y ahora estamos en septiembre. Hay que tener paciencia y trabajar para llegar en los momentos importantes de la temporada en buena posición. Pero lo que está claro es que sólo tenemos que pensar en Burgos".

Escribá reconoció que "si estoy aquí es porque creo en este club y en esta plantilla. Mi carrera es larga y siempre he estado donde he querido y aquí es donde quiero estar. No llego a Granada por entrenar porque si uno tiene paciencia siempre llegan proyectos atractivos y este equipo lo es".

El nuevo inquilino del banquillo granadinista señaló que "me he encontrado un vestuario fastidiado por la situación. Me habían hablado de un vestuario muy unido y sano y lo he comprobado. Además, he tenido a algunos de los jugadores (Lucas Boyé, Trigueros o Marc Martínez) y son muy sanos pero no están saliendo las cosas y creo que eso les está bloqueando".

Sobre su estilo de juego, resaltó que "me gustan los equipos ordenados y el equilibrio porque en esta categoría las dos áreas son importantísimas y tenemos hacernos fuertes en ambas". Por ello, su pócima cuando llega a un grupo en situación difícil "lo primero que hay que hacer es aportar tranquilidad y confianza".

Sobre la plantilla con la que trabajará, indicó que "tenemos una buena plantilla, con talento, pero hay que ser competitivos en una liga muy exigente y el partido ante el Burgos es el reflejo de lo que es esta competición". Respecto a la cantidad de goles encajados por su nuevo equipo, mostró mucha serenidad y dijo que "no me preocupa en exceso en número de goles encajados. Sé que vamos a reducir esas cifras sin realizar un juego defensivo porque ya lo he logrado en otros clubes".