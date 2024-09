Chris Ramos advierte que el Cádiz CF no puede esperar más

El atacante del Cádiz CF Chris Ramos acudió a 'La crónica cadista', en los medios oficiales del club, donde reconoció estar "muy contento y con buen sabor de boca después de la victoria en Cartagena". "Estoy muy contento por el equipo, por mí por poder estar ayudando y por la victoria del equipo fuera de casa, es muy complicado ganar, es la segunda victoria consecutiva fuera de casa y hay que valorarlo".

Se refirió a los goles más recientes, detallando que "como siempre, intento luchar cada balón hasta el final, hasta que sale fuera, no es falta..., hasta que no se para el juego". "Intento lucharla y hacer el control para dentro del campo, una vez ahí intento finalizar y, afortunadamente, salió bien". Con respecto al segundo, reconoció no saber "la altura máxima a la que soy capaz de saltar, pero el juego aéreo es uno de mis puntos fuertes". "En el segundo gol Iván Alejo me puso un caramelo y, afortunadamente, pude rematarlo y hacer el segundo gol".

Ya ha tenido esta campaña cuatro momentos para elegir las peculiares celebraciones."En mis celebraciones, las pistolas son por Roger Martí, tenemos muy buena relación y nos apoyamos mucho dentro y fuera del campo y ahora que está lesionado y pasándolo mal porque no puede ayudar al equipo, mis goles están yendo a él porque confiamos mucho el uno en el otro mutuamente. También hago una 'M', por mi amigo Marco, que ya no está malito y, afortunadamente, ha superado la enfermedad que tenía. Por último, me tapo los oídos en señal de oídos sordos", añadiendo que "voy cambiando las celebraciones porque tengo mucha gente que me quiere y que me dice que voy a marcar y, si meto, le dedico el gol". "Si Dios quiere, seguirá habiendo multicelebraciones".

El valor de salir airoso de Cartagena (1-2) y lo que supone mentalmente para el Cádiz CF. "El ambiente en la plantilla está muy bien. Si algo bueno tiene este equipo es eso y el grupo humano que estamos creando y, con la victoria, todo se ve mucho mejor. La gente está muy contenta, con ganas de que llegue el sábado y conseguir la primera victoria en casa, que nos hace mucha falta", dijo pensando ya en el choque contra el Eldense.

Paco me ha dado mucha confianza y lo único que me ha dicho desde el primer día es que voy a ser un jugador muy importante"

Con respecto a la llegada de Paco López junto a su nuevo cuerpo técnico, el máximo artillero cadista confesó que le pareció "genial" porque "ha sido una gran apuesta del club y un gran acierto, porque tanto Paco como sus ayudantes son maravillas de personas y unos grandes profesionales". "Desde que llegaron, a mí en particular tanto Paco como el staff me han dado mucha confianza y lo único que me han dicho desde el primer día es que voy a ser un jugador muy importante, que tengo mucho potencial. Obviamente, tengo muchas cosas que mejorar y estamos trabajando en ello", reconocía Chris Ramos.

Para acabar, el gaditano se refirió con mucho respeto a la masa social. "No puedo pedirle nada a la afición. Ellos saben lo que tienen que dar, que tienen que ir al campo con confianza, con orgullo y creyendo en nosotros. Todos queremos el mismo objetivo y luchamos por ello. Si estamos unidos y vamos de la mano a nosotros nos dan la vida, nos da ese plus que necesitamos y estoy seguro de que, si vamos juntos de la mano, todo será más fácil".