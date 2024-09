Chris Ramos, héroe del Cádiz CF en Cartagena (1-2)

Cada vez que el Cádiz CF viaja en los últimos tiempos, Chris Ramos acostumbra a meter en su equipaje la capa de héroe. El delantero volvió a liderar el ataque de los amarillos con un doblete, el segundo consecutivo como visitante que de nuevo fue decisivo para sumar una victoria importante (1-2) después del empate en casa ante el Racing de Ferrol.

No fue precisamente una actuación brillante la de un Cádiz CF que funcionó a tirones y puso en peligro el triunfo con un pésimo comienzo de la segunda parte. Chris Ramos se agigantó cuando más difícil se había puesto la cosa y el desenlace fue el más feliz para los amarillo, que compensas su errática trayectoria en casa con dos éxitos seguidos como foráneos.

Cristian Glauder y Javier Ontiveros fueron las novedades en la alineación desplegada por Paco López, obligado a ver el partido desde la grada al estar sancionado. El entrenador ubicó al marbellí (su primera titularidad) en la banda izquierda y Brian Ocampo se desplazó a la derecha. Una vez más, tres hombres en la media con la ideda de dotar de consistencia a la columna vertebral del equipo.

Empzaron algo más entonados los locales, que avisaron pronto con dos avisos de los ex cadistas Alfredo Ortuño y Jairo Izquierdo. El cabezazo del delantero acabó en saque de esquina (minuto 5) y el tiro del extremo desde la frontal del área escapó fuera (en el 9).

No se encontró nada cómodo el Cádiz CF en unos compases iniciales plagados de dudas con algún descontrol defensivo que pudo haber costado caro como en el minuto 14 cuando Jairo avanzó solo con el esférico desde su campo hasta el área y su centro lo despejó Glauder.

La cosa no pintaba bien pero la situación dio un giro radical a partir del cuarto de ahora cuando aparecieron los jugadores con capacidad para desequilibrar. Una conexión a la contra entre Ontiveros y Chris Ramos (enel 15) abortada por un zaguero fue la primera señal. La segunda (en el 18) no terminó en gol de milagro cuando Ontiveros, en una acción de enorme calidad, se inventó un cañonazo desde la frontal del área con el que estrelló la pelota en el larguero y tras el rechace Pablo Campos desbarató con un paradón un cabezazo de Escalante después de un centro de Iza Carcelén.

Los amarillos pusieron una marcha más y encontraron recompensa a su progresión con un gol que Chris Ramos se sacó de la nada. En el 22, el ariete, en una demostración de fe, se negó a dar por perdido un balón que se iba a marchar por línea de fondo pese a que Jorge Moreno lo protegía con ventaja y cuando caía del cielo estiró la pierna derecha para hacer un control majestuoso, zafarse de su oponente y plantarse delante del cancerbero para definir con precisión y frialdad. El gaditano se lo guisó y se lo comió él solo con pleno acierto para elevar el 0-1 al marcador. Fue el estreno goleador del Cádiz CF en la primera parte en la presente temporada (todos los goles los había hecho tras el intermedio).

El tanto, más oportuno imposible, aportó una dosis de tranquilidad que ayudó a desarrollar sin excesivas dificultades el resto de la primera mitad. Los amarillos dominaron el cuero sin más ocasiones hasta que con un derechazo de Escalante (41) la pelota se escapó fuera por poco. En la prolongación se produjo el momento más delicado cuando David Gil tuvo que estirarse al máximo para repeler el balón tras un libre directo lejano lanzado por Andy.

El Cádiz CF arrancó la segunda parte metido atrás ante el empuje de los locales. En el 49, envió fuera Hugo González con un cabezazo fuera solo dentro del área. Los amarillos salieron adormilados, mal en defensa. Jugaron con fuego y casi se quemaron en el 52 cuando Fede San Emeterio cometió un penalti infantil sobre Luis Muñoz (derribo dentro del área) señalado por el árbitro aunque invalidado por fuera de juego del futbolista albinegro tras el aviso desde el VAR.

Los visitantes no enteraban de nada, como si el partido no fuese con ellos. Una pasividad inexplicable. En el 55, Ortuño se anticipó a David Gil en un balón aérero dividido por el cabezazo del ariete no dio en la diana. Se veía venir el gol del empate que llegó en el 58 con un derechazo de Luis Muñoz desde la frontal del área, a la que se había presentado sin la más mínima oposición a pesar de que el Cádiz CF contaba con tres centrocampistas.

El 1-1 abrió un partido nuevo con un equipo amarillo sin brújuja. La reacción inmediata desde el banquillo fue la entrada en escena de Álex Fernández e Iván Alejo.

El encuentro se volvió loco. Se lo podía llevar cualquiera. En el 63, David Gil sostuvo el empate al rehazar el remate de en el mano a mano con Jorge Moreno. Las opciones en ataque de los amarillos pasaron por Ontiveros. En el 65, un remate suyo bocajarro lo sacó Pablo Campos. Poco después el balón se paseó delante de la portería albinegra tras un centro del malagueño minutos antes de ser sustituido por Rubén Sobrino.

Los andaluces trataron de recomponerse en la recta final. Buscaron la portería contraria mientras el árbitro indultó a Vukcevic al perdonarle la segunda cartulina, y la consiguiente expulsión, por agarrón a Iván Alejo cuando el extremo se escapaba por la derecha.

El Cádiz CF se rehizo y en un chispazo en el 79 volvió a ponerse por delante en el marcador. Alejo, dentro del área, sirvió con la zurda al segundo palo y Chris Ramos se elevó más que nadie con un salto imponente para cabecear el esférico al fondo de la portería. 1-2.

De nuevo con ventaja, los gaditanos desperdiciaron varias oportunidades para sentenciar el choque. Chris Ramos estuvo cerca del 'hat trick' en dos ocasiones y un remate de Francisco Mwepu lo sacó 'in extremis' el portero. Se hicieron largos los ocho minutos de añadido.

Ficha técnica:

Cartagena: Pablo Campos, Martín, Jorge Moreno, Sipcic, Vuckevic (Ríos Reina, 80'), Musto, Luis Muñoz (Guerrero, 67'), Andy (Escriche, 80'), Hugo González (Pocho Román, 64'), Jairo y Ortuño (Gastón Valles, 67').

Cádiz CF: David Gil, Iza Carcelén, Víctor Chust, Glauder, Matos, Fede San Emeterio (Koaumé, 76'), Rubén Alcaraz (Álex Fernández, 60'), Escalante, Ontiveros (Sobrino, 76'), Brian Ocampo (Iván Alejo, 60') y Chris Ramos (Mwepu, 89')

Goles: 0-1 (22') Chris Ramos. 1-1 (58') Luis Muñoz. 1-2 (79') Chris Ramos.

Árbitro: Fuentes Molina (valenciano). Amonestó a los locales Vukcevic (29'), Luis Muñoz (32') y Musto (95'), y a los visitantes Escalante (45'+2), Kouamé (76') y Sobrino (91').

Incidencias: Partido de la sexta jornada disputado en el estadio Cartagonova.