Chris Ramos sostiene al Cádiz CF

La frase más repetida en el fútbol es que un equipo no es sólo un jugador, pero en el caso del Cádiz CF queda en entredicho porque un jugador, en este caso Chris Ramos, mantiene en pie a un equipo. El delantero se destapó otra vez lejos del Nuevo Mirandilla con otros dos tantos que dan mucha vida al equipo amarillo; tanto es así que se mira al triunfo del Cartagonova (1-2) como un punto de inflexión para que el Cádiz CF 2024-25 tome la ruta que le corresponde dentro de su objetivo.

El conjunto de Paco López se presentaba en Cartagena con la difícil misión de encontrar sensaciones que le llevaran al triunfo. Ser un equipo de verdad -al menos intentarlo-, como requiere el preparador, y dejar argumentos que permitan elegir el guión optimista de lo que puede suceder esta campaña en la capital gaditana.

Pero ese leve despegue del Cádiz CF para no dar un batacazo en la sexta jornada -una derrota hubiera dejado al equipo en zona de descenso o muy cerca de ésta- tiene un nombre propio: Chris Ramos. Juegan once pero el ariete, al igual que sucedió en el 1-3 de Castellón, tiró de fe y capacidad resolutiva para anotar dos tantos que le han dado mucha vida a él y a su equipo.

Si se deja al margen el papelón de Chris para resolver dos ataques, no se puede obviar los problemas del Cádiz CF sobre el verde en el estadio Cartagonova. Errores que se repiten desde la primera jornada volvieron a estar presentes, porque el proyecto de Paco López sigue moviéndose a tirones, y no desaparece, para inquietud del cadismo, esa cara temible de que el equipo se borre del mapa como sucedió en el segundo periodo. No cabe duda que aquí entra aquello de "Paco, tenemos un problema", a la más pura versión gaditana.

Hay aspectos que permiten reforzar el hormigonado del proyecto como fue ver a Ontiveros con ese juego diferencial que le ayuda a dar, y mucho, en la parcela ofensiva. Si el malagueño está, se sabe que algo va a suceder porque en sus características es la carta de presentación. La cuestión es que en seis partidos ha estado poco.

"Chris Ramos al rescate" o "siempre nos quedará Chris", se pueden ajustar al título de un partido que no fue para mostrar en una escuela de fútbol para que las promesas aprendan. Aunque sí deben aprender que la fe mueve montañas, y la que exhibió el delantero en el primer gol es un gran espejo para cualquier proyecto de futbolista. El primer gol del Cádiz CF en una primera parte esta temporada debió quitar porcentaje a la empinada cuesta, pero el conjunto gaditano recae en errores que arrastra desde el curso pasado y es la lectura de la segunda parte, cuando a punto estuvo de saltar por los aires un triunfo que era clave.

Queda un mundo, que lo repite cientos de veces Paco López, tanto como 36 jornadas, pero es conveniente que el Cádiz CF empiece a ser más que la inspiración de un futbolista. El día que la portería se cierre para Chris Ramos, ya se sabe: "Paco, tenemos un problema".