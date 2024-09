El motivo por el cual en el Cartagena van a tener muy presente al Cádiz CF

Abelardo Fernández deja de ser entrenador del Fútbol Club Cartagena tres meses y 19 días después de su llegada, tras dirigir al equipo blanquinegro en seis partidos de LaLiga Hypermotion, de los que sólo ganó uno y perdió cinco.La entidad presidida por Francisco Belmonte anunció este miércoles la destitución del técnico asturiano, de 54 años -nació en Gijón el 19 de abril de 1970-, a través de un comunicado. La derrota contra el Cádiz CF (1-2) ha sido el empujón definitivo que aparta al preparador del proyecto murciano.

"El FC Cartagena ha tomado la decisión de resolver el contrato de Abelardo como entrenador del primer equipo, y de sus ayudantes José Antonio Morga y Diego Fernández. El club quiere agradecer a Abelardo y a su cuerpo técnico su total entrega y compromiso desde que llegaron a nuestra entidad, además de su trabajo y profesionalidad. Además, les deseamos toda la suerte tanto en su futuro personal como en el profesional", señala la nota hecha pública.

Su sustituto es un ex del Cádiz CF, Jandro Castro, nacido en Mieres hace 45 años y que dirigió la temporada pasada al Amorebieta en la Liga Hypermotion. El asturiano tomó las riendas del Amorebieta en la jornada 20 con 14 puntos, solo 3 victorias y a 6 puntos de la salvación. Aunque no logró la salvación, sí que reactivó al equipo vasco. A sus órdenes, el cuadro vasco luchó por la permanencia hasta la última jornada, logrando 31 puntos en 23 jornadas. Antes de fichar por el Amorebieta, Jandro había pertenecido al Villarreal, donde estuvo dirigiendo al conjunto C durante una temporada y media. Y en el Acero se estrenó como entrenador en la campaña 2021-2022.

Con el Girona, llegó a jugar hasta cinco temporadas consecutivas. Jandro acumuló mas de 330 partidos como futbolista en Segunda División y más de 600 en el total de su carrera, así como anotó más de 120 goles. En su última temporada en Segunda B logró el ascenso con el Cádiz CF a la Liga Hypermotion. De amarillo, acumuló en media temporada (2015-16) 15 partidos y un gol.