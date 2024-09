La portería del Cádiz CF es noticia

Han tenido que pasar la friolera de siete temporadas para que cambie la suerte de David Gil (30 años) en el Cádiz CF. Lejos queda aquel verano de 2018, cuando el club le confirmaba que pasaba a ser portero del primer equipo. A pelear el puesto con Alberto Cifuentes. A poder debutar en Segunda División...

La campaña 2024-25 ha cambiado por completo para el madrileño. Tras la marcha de Conan Ledesma, muchos ojos miraron a David con bastante convencimiento de que podía haber llegado su momento. El Cádiz CF se apresuró a cerrar la llegada de un portero, José Antonio Caro, dando por hecho que Ledesma se iría pasando por caja. Y así fue como llegó el ex del Burgos para dar paso a ese teórico empezar de cero en el que el ahora capitán cadista nos las tenía todas consigo.

Y no le faltaba razón. Primera jornada de Liga y titularidad para Caro. El resultado de aquel Cádiz-Zaragoza (0-4) es conocido por todos. El onubense no fue el culpable de aquella paliza del conjunto aragonés, si bien no estuvo afortunado en la mitad de los goles. Como Paco López indicó en la previa del estreno liguero que iba a resultar difícil dar la titularidad a uno de los dos porque su idea era rotar como sucede en otras ocasiones, estaba cantado que David Gil sería el titular en el segundo asalto liguero. Lo que no estaba tan claro es que éste se iba a hacer fuerte en el puesto, creciendo cada semana y siendo, con sus paradas, una pieza muy importante. Esas paradas han obligado al entrenador a tener que aparcar aquello de rotar a los porteros.

La cuestión es que David está rompiendo sus propios moldes y registros en el Cádiz CF. Acumula cinco titularidades consecutivas, algo que no había podido conseguir en las seis temporadas anteriores; una cifra que irá ampliando y que había sido un imposible a la sombra de Cifuentes y Ledesma. Ya, por fin, es David Gil, aquel chico que con 23 años abandonó el filial del Getafe para unirse al del Cádiz CF. Un primero curso como campeón del grupo X de Tercera y un ascenso a Segunda B que, precisamente a él, se le escapó de las manos en el último instante.

Lleva siete temporadas esperando el momento que vive en Segunda División, pero con mieles que en lo personal saben a élite por lo mucho que le ha costado poder mostrar a los que menos confiaban en él, que el plantel ha tenido dos buenos porteros desde su llegada.

Hasta el momento, cuatro partidos consecutivos en la campaña 2022-23, de la jornada 26ª a la 29ª, eran su mejor carta de presentación en cuanto a continuidad y confianza del entrenador. Sin embargo, el encuentro en Cartagena (1-2) signifcó ese quinto partido seguido que se le venía resistiendo. Todo lo que vaya llegando a partir de ahora le aportará más confianza y seguirá rompiendo las ataduras que tenía en sus manos desde aquel lejano verano de 2018.