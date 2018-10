El momento más delicado de Salvi

La no convocatoria de Salvi para el encuentro del Cádiz CF en el campo del Extremadura y la entrada en su lugar de un canterano, Peter, es un paso más en la situación delicada que vive el sanluqueño, atrapado en su peor momento desde que viste de amarillo y azul. Ha pasado de ser uno de los jugadores más cotizados del Cádiz CF a verse relegado en beneficio de un joven de 20 años que aún no ha debutado con el primer equipo.

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, decía no hace mucho que la recuperación de Salvi pasaba por tener minutos y de hecho le ha venido dando la titularidad jornada tras jornada hasta que la paciencia del técnico se ha agotado. No puede esperar más mientras el Cádiz CF se juega los puntos cada fin de semana. El extremo no termina de ofrecer el rendimiento que quiere el preparador cadista, que ya dio un paso en el encuentro contra el Nástic de Tarragona, cuando dejó a Salvi en el banquillo. Le dio minutos en la segunda parte que tampoco aprovechó y ahora le da un toque de atención al quedar excluido de la lista para afrontar la novena jornada.

Salvi renovó hace un año por el Cádiz CF hasta 2022 con una cláusula de salida millonaria. El Getafe ya quiso hacerse con sus servicios en el verano de 2017 pero el Cádiz no aceptó la oferta para formalizar el traspaso. En el último mercado, el de 2018, sonó alguna posibilidad para que diese el salto a algún club de Primera pero al final no hubo nada concreto.