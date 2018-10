El entrenador del Cádiz ha reconocido en la rueda de prensa previa al partido de este viernes en Almendralejo que, dadas las circunstancias, "sólo nos vale ganar", un objetivo que en su opinión pasa por tomar como referencia "la primera media hora del otro día contra el Nástic", además de mantener "confianza en lo que hay que hacer".

Álvaro Cervera no podrá contar finalmente para el encuentro contra el Extremadura con Marcos Mauro, Sergio Sánchez ni Dani Romera, por lo que la pareja de centrales estará compuesta casi con toda seguridad por Kecojevic, que ha trabajado los últimos dos días sin problemas, y Edu Ramos, que de nuevo retrasará su posición.

En cuanto a los posibles cambios en el once inicial, el técnico ha admitido la posibilidad de recuperar el trivote, aunque para alinear a Garrido recuerda que el problema es "decidir a quién saco". En cualquier caso, al respecto ha aclarado que "por jugar con un mediapunta no se ataca mejor ni por jugar con tres mediocentros se defiende mejor". Igualmente, ha reiterado que se siente satisfecho con la labor de José Mari, aunque acepta que "quizás no esté como en sus mejores momentos".

Preguntado por lo que está ocurriendo en la banda izquierda, el preparador confiesa que, en efecto, "tenemos un problema", aunque reitera que la solución no pasa por hacer un cambio en el lateral zurdo porque "con Brian también teníamos el mismo problema".

Por último, sobre los interiores, ha precisado que "Jairo no está para salir desde el principio" y sobre Salvi, lejos de su nivel habitual, ha revelado que puede que necesite ayuda: "Sé por dónde va el tema pero no lo voy a desvelar".