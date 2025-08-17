El Mirandés, con escasos efectivos para enfrentarse al Cádiz CF

El Mirandés afronta su primer reto de la temporada con una visita de máxima exigencia al Cádiz CF el domingo 17 de agosto en el que será un examen para un renovado conjunto rojillo con el aterrizaje de Fran Justo en el banquillo.

El estreno liguero llega con obstáculos importantes ya que la plantilla del cuadro castellano-leonés anda lejos estar diseñada. Además, el defensa central Sergio Postigo no podrá participar por sanción tras la expulsó en el último encuentro frente al Oviedo de la temporada pasada y la misma situación que vive el propio Fran Justo, que tendrá que seguir el encuentro desde la grada por su expulsión en la última jornada de Primera Federación contra el Algeciras.

En el apartado físico, la principal incógnita es la presencia de Juan Gutiérrez, que ha arrastrado molestias durante la pretemporada y su evolución será determinante para la confección del once en tierras andaluzas.

También será duda la participación de las últimas incorporaciones, pues están a la espera del transfer de Dukic y de los trámites con Thiago Helguera ni Tamarit.

A primera hora del domingo, el día del partido ante el Cádiz CF del primer capítulo del campeonato, sólo aparecían 12 jugadores del Mirandés inscritos en la web oficial de LaLiga. El equipo burgalés se presenta en territorio gaditano mermado de efectivos, con la más que probable presencia de futbolistas del filial para completar la convocatoria y poder disponer de algunos suplentes.

El Mirandés informó en sus canales oficiales de los dorsales de 16 jugadores: Nikic (1), Medrano (3), Pica (4), Thiago Helguera (6), Varela (7), Aarón Martín (8), Petit (9), Juanpa (13), Pablo Pérez (17), Barea (18), Marino (19), Postigo (21), Juan Gutiérrez (22), Iker Córdoba (24), Tamarit (27) y Ale Gorrín (31).