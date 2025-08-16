El técnico del Mirandés se marca un reto y explica cómo ve al Cádiz CF

El entrenador del Mirandés, Fran Justo, ofreció la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz CF de la primera jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el domingo 17 de agosto. El técnico es consciente de que su equipo está en fase de construcción pero muestra su intención de ser competitivo en busca de los tres puntos.

"Hemos ido acumulando trabajo y partidos amistosos y eso nos ha dado pistas de por dónde tenemos que ir y por dónde no", señaló sobre la pretemporada. "Vamos viendo el desarrollo de los jugadores en lo individual y lo colectivo".

"La semana ha ido bien, los chicos trabajan bien, con el gusanillo de ir a competir a Cádiz lo mejor posible", indicó Justo sin eludir la realidad. "Somos un equipo que se halla en proceso de construcción, nos vamos a ir adaptando a los recursos que vamos a ir teniendo. Ahora misnm estamos en ese punto de inicio, partimos desde un nuevo comienzo en todos los sentidos".

El reto de la visita al santuario cadista es "competir, estar en el partido, agarranos a él, tenemos claro el plan de partido, dónde podemos intentar hacer daño al Cádiz CF, dónde hay que hacer las cosas de una manera u otra y generar los primeros cimientos para que el Mirandés empiece a ser reconocible".

Sobre el mercado de verano, que afronta la recta final, afirmó que "son días intensos. Seguro que tendremos un Mirandés con grandes recursos y poder contar con un equipo que todos queremos. A nivel de números nos faltan cosas, pero con lo que tenemos hay competir de la mejor manera".

Se trata, a su juicio, de "ir día a día, partido a partido y sacar un equipo competitivo con los recursos que tenemos. Estamos enfocados en el partido del domingo, con los futbolistas disponibles hacerlo lo mejor posible".

Justo dijo que "tenemos que pensar en nosotros teniendo en cuenta a quién nos vamos enfrentar. El calendario es el que es y hay que competir de la menor manera". En su opinión, el Cádiz CF "es uno de los favoritos al ascenso, nosotros enfocarnos en ir creciendo poco a poco".

El Cádiz CF "es un equipo con mucho talento", apuntó el técnico del cuadro burgalés. "El partido puede ir por donde quieres pero en una acción te lo pueden decidir. Tenemos que exigir concentración de princpio a fin".

Sobre sus primeras semanas en el banquillo, contó que "me imaginaba un Mirandés que hace las cosas muy bien. Estoy muy contento, sabía dónde venía, siempre fueron muy claros conmigo".