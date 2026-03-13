Mirandés - Cádiz CF: la primera alineación de Sergio González

Por segunda semana consecutiva, el Cádiz CF vuelve a jugar en viernes y por tanto abre jornada, en este caso la trigésima que empieza a anunciar la recta final de la temporada 2025-26. Después de la reciente derrota en casa (0-1) ante el Real Zaragoza, en la que el conjunto amarillo sacó del último puesto al cuadro aragonés, ahora visita a otro colista, el Mirandés, en el compromiso liguero programado para las 20:30 horas.

No es un partido cualquiera para el bando amarillo cuya principal novedad no está en el césped sino en el banquillo con el inicio de la segunda etapa de Sergio González como entrenador, en este caso para sustituir a Gaizka Garitano con la urgente misión de la permanencia.

El club se apoya en el catalán como antídoto contra la crisis de un equipo que no conoce la victoria, es el peor de la segunda vuelta (siete derrotas y un empate, con un punto de 28 posibles) y encara la necesidad ganar sin más dilación.

El técnico regresa dos años después de su despido con el reto de propiciar un giro radical y para ello no cabe otra solución que no pase el triunfo. La mejor manera de reestrenarse sería con un golpe de efecto en el Estadio Municipal de Anduva frente a un adversario que, hundido en la tabla a ocho puntos de la salvación, apura sus escasas opciones de evitar el descenso. Los locales retornan a su feudo después de caer (2-0) ante el Burgos en el duelo provincial.

La llegada del nuevo entrenador genera un enorme interrogante sobre cuál será su primera alineación. La gran novedad es la presencia de Bojan Kovacevic en una convocatoria formada por 24 jugadores de la que se quedan fuera Mario Climent, Iuri Tabatadze, Javier Ontiveros y Jerónimo Dómina.

A pesar de las ausencias, Sergio González dispone de múltiples variantes para configurar un once que salga dispuesto a sumar tres puntos que otorgarían un plus de tranquilidad. Más allá de los futbolistas que salten al verde y del sistema de juego, es imprescindible una mejoría que pasa por aumentar la fiabilidad en las áreas, intentar dejar la portería a cero, afinar la puntería en el remate, recuperar el espíritu competitivo y recobrar la fortaleza mental. El bajo estado anímico ha pasado factura en los últimos capítulos. Con el marcador en contra, el equipo se viene abajo con una facilidad pasmosa y es incapaz de remontar el vuelo.

El nuevo técnico tiene mucho trabajo por delante, pero lo más inmediato es la obtención de un resultado positivo en Miranda de Ebro con el que Cádiz CF pegue un volantazo y deje de mirar abajo con inquietud.

Alneaciones probables

Mirandés: Juanpa, Tamarit, Juan Gutiérrez, Maras o Iker Córdoba, Cabello, Hugo Novoa, Bauzá, Selvi, Ali Houary, Javi Hernández y Siren Diao o El Jebari.

Cádiz CF: David Gil o Víctor Aznar, Iza Carcelén, Jorge Moreno o Pelayo Fernández, Iker Recio, Pereira, Moussa Diakité, Ortuño o Álex Fernández, Antoñito, Brian Ocampo o De la Rosa, Suso y García Pascual o Dawda.

Árbitro: Sergiu Claudiu Muresan Muresan (comité valenciano).

VAR: Iván Caparrós Hernández (comité valenciano).

Estadio: Municipal de Anduva.

Hora: 20:30 (LaLiga Hypermotion TV, Movistar, Orange, Dazn).