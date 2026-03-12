El nuevo técnico del Cádiz CF explica qué aspecto ha trabajado más y anuncia una gran novedad

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, acumula varias sesiones con la plantilla después de empezar a trabajar con ella el pasado lunes 9 de marzo. Mientras se centraba en la preparación del Mirandés, se ocupaba en concreto de determinados aspectos para tratar de buscar una mejoría en el equipo.

El técnico que sustituyó a Gaizka Garitano en el banquillo compareció ante los medios el jueves un día antes del partido contra la escuadra rojilla que se disputa el 13 en el Estadio Municipal de Anduva en la apertura de la trigésima jorbada de LaLiga Hypermotion. El barcelonés mostró su satisfacción con los primeros días de trabajo con el grupo y explicó que "los jugadores entienden estos trámites y lo normalizan. Hemos entrenado muy bien y con muy buena actitud".

El 'míster' contó que estos primeros entrenamientos "hemos intentado inculcarles varias cosas, iremos de menos a más. Tenemos las herramientas suficientes para hacer un buen partido y llevarnos la victoria ante el Mirandés". Fue directo a la hora de referirse al triunfo que los amarillos buscan frente a los rojillos.

La valoración está siendo muy positiva. Sergio comentó que "somos un equipo joven, alegre y dinámico. Hay que recuperar esa fantasía y que sean capaces de transmitirla. Es un grupo que quiere hacer las cosas bien. Estamos trabajando la parte emocional, la defensiva y la ofensiva". Un poco de todo.

De cara al partido en el campo del colista del campeonato, dio algunas claves de lo que quiere de su equipo. Subrayó que "queremos encontrar un equilibrio que nos va a servir para este partido y para los partidos futuros". Así, desveló que "hemos trabajando más lo defensivo porque creemos que desde ahí podemos crecer".

El Cádiz ocupa la 16ª posición con una renta de cuatro puntos sobre la zona de descenso. El técnico aseguró que "trabajamos sin mirar la tabla", aunque reconoció que "sabemos dónde vamos y el tipo de partido que nos vamos a encontrar".

Como buena noticia, el preparador cadista avanzó que el defensa central Bojan Kovacevic entra en la convocatoria para hacer el desplazamiento a tierras burgalesas.