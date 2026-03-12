El calendario para que Sergio González salve al Cádiz CF
El entrenador trabaja para frenar la mala racha del equipo amarillo
Sergio González se hace cargo del Cádiz CF en una situación complicada después de la horrible dinámica de ocho partidos sin ganar que le costó el puesto a Gaizka Garitano. La derrota (0-1) frente al Real Zaragoza, que había llegado como colista al Nuevo Mirandilla (ahora JP Financial Estadio) fue definitiva para que la directiva decidiese hacer un relevo en el banquillo en plena segunda vuelta.
El técnico regresa con la misión de frenar la racha negativa de un equipo en caída libre que un par de meses ha pasado de explorar sus opciones de ascenso (sexta posición) a tener que batirse el cobre en la pugna por la permanencia (16º puesto).
Son treces las jornadas que hay por delante para que el entrenador enderece el rumbo y el Cádiz CF pueda renovar su continuidad en la categoría de plata. El calendario es de vértigo hasta finales del próximo mes de mayo. La clave para no sufrir radica en sumar varios triunfos que permitan sumar de tres en tres. Los empates valen de poco si no se entremezclan con victorias. El reto es hacer los deberes cuanto antes y no tener que apurar hasta los últimos capítulos ligueros.
Estos los partidos que Sergio González encara en nueva etapa en el banquillo del conjunto amarillo con el reto de conservar la plaza en Segunda División:
J30 Mirandés - Cádiz CF
J31 Cádiz CF - Málaga
J32 Ceuta - Cádiz CF
J33 Valladolid - Cádiz CF
J34 Cádiz CF - Córdoba
J35 Cádiz CF - Andorra
J36 Sporting - Cádiz CF
J37 Cádiz CF - Las Palmas
J38 Cultural Leonesa - Cádiz CF
J39 Cádiz CF - Deportivo
J40 Castellón - Cádiz CF
J41 Cádiz CF - Leganés
J42 Racing de Santander - Cádiz CF
