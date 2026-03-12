El calendario para que Sergio González salve al Cádiz CF

Sergio González se hace cargo del Cádiz CF en una situación complicada después de la horrible dinámica de ocho partidos sin ganar que le costó el puesto a Gaizka Garitano. La derrota (0-1) frente al Real Zaragoza, que había llegado como colista al Nuevo Mirandilla (ahora JP Financial Estadio) fue definitiva para que la directiva decidiese hacer un relevo en el banquillo en plena segunda vuelta.

El técnico regresa con la misión de frenar la racha negativa de un equipo en caída libre que un par de meses ha pasado de explorar sus opciones de ascenso (sexta posición) a tener que batirse el cobre en la pugna por la permanencia (16º puesto).

Son treces las jornadas que hay por delante para que el entrenador enderece el rumbo y el Cádiz CF pueda renovar su continuidad en la categoría de plata. El calendario es de vértigo hasta finales del próximo mes de mayo. La clave para no sufrir radica en sumar varios triunfos que permitan sumar de tres en tres. Los empates valen de poco si no se entremezclan con victorias. El reto es hacer los deberes cuanto antes y no tener que apurar hasta los últimos capítulos ligueros.

Estos los partidos que Sergio González encara en nueva etapa en el banquillo del conjunto amarillo con el reto de conservar la plaza en Segunda División:

J30 Mirandés - Cádiz CF

J31 Cádiz CF - Málaga

J32 Ceuta - Cádiz CF

J33 Valladolid - Cádiz CF

J34 Cádiz CF - Córdoba

J35 Cádiz CF - Andorra

J36 Sporting - Cádiz CF

J37 Cádiz CF - Las Palmas

J38 Cultural Leonesa - Cádiz CF

J39 Cádiz CF - Deportivo

J40 Castellón - Cádiz CF

J41 Cádiz CF - Leganés

J42 Racing de Santander - Cádiz CF