La ley del ex amenaza al Cádiz CF

El Cádiz CF pisa el acelerador a fondo para ultimar la preparación del partido contra el Mirandés que el viernes 13 de marzo alza el telón de la trigésima jornada de LaLiga Hyprmotion a partir de las 20:30 horas. La cita que se dirime en el Estadio Municipal de Anduva supone el reestreno de Sergio González en el banquillo del conjunto amarillo después de la destitución de Gaizka Garitano tras la dolorosa derrota en casa (0-1) ante el Real Zaragoza.

La victoria es una necesidad que se acrecienta cada encuentro que el Cádiz CF pasa sin ganar y ya son ocho los capítulos sin conseguir el objetivo justo desde el comienzo de una segunda vuelta en la que está siendo el peor equipo del campeonato con un solo punto de 28 posibles.

El cuado gaditano tiene que vencer para evitar un mayor acercamiento a la zona de descenso pero su rival ocupa la última posición y trata de agarrarse a la categoría de plata con un triunfo en casa. En el equipo rojillo milita un futbolista con un reciente pasado vestido de amarillo.

Carlos Fernández formó parte de la plantilla cadista la pasada temporada 2024-25 cedido por la Real Sociedad. El balance no fue precisamente bueno. Participó en 32 partidos de Liga (18 como titular) y sólo marcó un gol.

El ariete pasó por el Cádiz CF con más pena que gloria pero en la campaña 2025-26 es la principal referencia del Mirandés en materia ofensiva, de nuevo cedido por el club donostiarra. Suma 25 encuentros (22 en el once inicial) en los que ha anotado una decena de goles. Es el sexto máximo goleador del torneo. Él solo lleva más tantos que toda la delantera del Cádiz CF. Álvaro García Pascual y Dawda Camara atesoran cuatro cada uno y Roger Martí acredita una diana. Jerónimo Dómina, que llegó en el mercado de invierno, aún no ha abierto su cuenta entre otras cuestiones porque apenas juega.

Es habitual que futbolistas marquen gol cuando se enfrentan a su antiguo equipo. El Cádiz CF ya pasó por ese trance este curso con Rubén Alcaraz, despedido el pasado verano por la entidad amarilla y autor del tanto de la victoria del Granada (1-2) en el duelo andaluz de la 23ª jornada disputado en el Nuevo Mirandilla. El centrocampista marcó de penalti pero no celebró el tanto por respeto a la que fue su afición.

En el caso de Carlos Fernández, supone una seria amenaza para el Cádiz CF porque, al contrario que la pasada temporada, en la actual sí está viendo puerta. Pese a su acierto en el remate, su equipo es el colista de Segunda y corre serio peligro de descender a Primera Federación. Está a nueve puntos de la permanencia.