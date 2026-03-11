Dos bajas por sanción en el Mirandés para el partido contra el Cádiz CF

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) adoptó decisiones relacionadas con los partidos de la jornada 29 de LaLiga Hypermotion disputados el pasado fin de semana. Un par de medidas afecta al encuentro entre el Mirandés y el Cádiz CF que el viernes 13 de marzo abre el capítulo 30. Dos jugadores del cuadro rojillo que suelen ser titulares son sancionados y no pueden participar en ese envite. Esas bajas se unen a la del lesionado Alberto Marí.

Por un lado, el Comité acordó la instrucción de una información reservada para esclarecer lo ocurrido en el partido Real Sociedad B-Castellón, por el posible insulto racista que el jugador japonés del equipo donostiarra Kazunari Kita denunció haber recibido de un rival.

Según el acta arbitral, en el minuto 94 se activó el protocolo antirracista porque el jugador de la Real Sociedad B Kazunari Kita dijo al árbitro que el futbolista del Castellón Alberto Jiménez le llamó "puto chino", comentario que no fue escuchado por ningún miembro del equipo arbitral.

Disciplina inició sus actuaciones para esclarecer lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse, tras lo reseñado en el acta del encuentro (4-2) de la jornada 29 de LaLiga Hypermotion en el apartado de otras observaciones.

También Disciplina impuso una multa de 3.000 euros al Málaga y apercibimiento de clausura de sus instalaciones en caso de reincidencia en hechos como los ocurridos al final del partido ante el Valladolid (3-3), en el que una botella de agua de medio litro, parcialmente llena y lanzada desde la grada, alcanzó al árbitro principal en un hombro.

El acta añade que la botella fue lanzada desde un sector del público ubicado en la zona superior a la entrada del túnel de vestuarios, donde se ubicaban aficionados del Málaga, a los que pudieron identificar por las camisetas que portaban. "Tras poner este hecho en conocimiento de las F.C.S.E. me comunican que han visualizado a la persona por las cámaras de seguridad pero no han podido identificarlo", añadió.

En el apartado de jugadores el Comité sancionó con un partido al jugador del Málaga Víctor García y al del Huesca Daniel Luna, ambos por producirse de manera violenta con ocasión del juego, y a Fernando Medrano, del Mirandés, por doble amonestación y consiguiente expulsión.

Se perderán la próxima jornada por acumulación de amonestaciones Pablo Pérez (Mirandés), Juampe Jiménez (Málaga), Salva Ruiz (Castellón), César Gelabert (Sporting de Gijón), Antonio Jastín (Andorra), Martí Vilá (Andorra), Theo Le Normand (Andorra), Alejandro Millán (Leganés) y Amadou Diawara (Leganés).

El Comité también multó al Leganés por represión pasiva de conductas violentas, xenófobas e intolerantes. El árbitro del acta del encuentro contra el Eibar (0-1) reflejó que al final del mismo, una persona con la indumentaria del Leganés, identificada luego como analista del club, se acercó al cuarto árbitro en actitud agresiva y le dijo "sois unos sinvergüenzas" en repetidas ocasiones.