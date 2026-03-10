Revés para el próximo rival del Cádiz CF

El delantero del CD Mirandés, Alberto Marí, sufre una lesión miotendinosa en la porción larga del músculo bíceps femoral de su pierna izquierda, según confirmaron las pruebas médicas realizadas por el club. El atacante, por lo tanto, será baja para recibir al Cádiz CF.

El conjunto rojillo no ha establecido un plazo concreto para que Marí regrese a los terrenos de juego y ha señalado que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión, en un momento complicado para el colista de LaLiga Hypermotion, que busca alcanzar la permanencia en el tramo final el campeonato.

El pasado 1 de marzo, Marí tuvo que ser sustituido por molestias musculares durante el encuentro contra el Ceuta, en el que el conjunto caballa ganó 0-1 con un gol de Marcos Fernández.

Desde entonces, el delantero se ha perdido el último entrenamiento y el derbi provincial contra el Burgos, que ganaron los blanquinegros por 2-0 con tantos de David González y Curro.

Alberto Marí llegó al Mirandés cedido por el Valencia para la temporada 2025-2026, con el objetivo de reforzar la parcela ofensiva del equipo. En lo que lleva de campaña, ha participado en 16 partidos, en los que ha anotado un gol y ha dado una asistencia.