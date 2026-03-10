Miranda de Ebro, una salida que se le atasca al Cádiz CF

La de este viernes 13 de marzo será la quinta vez que el Cádiz CF visitará en partido oficial al Mirandés. Será con motivo de la 30ª jornada de Liga en Segunda División. No hay un recorrido largo de antecedentes entre estos dos conjuntos, aunque la balanza se inclina hacia el lado burgalés.

El primer cara a cara del Cádiz CF en Miranda de Ebro fue dramático. Tuvo lugar el 29 de mayo de 2011, en una fase de ascenso a Segunda División. El equipo amarillo venció en la ida, en el entonces Ramón de Carranza, por dos goles a cero, y parecía que esa renta permitía albergar esperanzas para superar la primera eliminatoria del play-off. Sin embargo, en la vuelta la debacle fue absoluta, con polémica arbitral incluida, y el Cádiz CF perdió 4-1 que hizo que se quedara sin el premio del ascenso.

El segundo antecedente fue en la campaña 2016-17, primera del Cádiz CF en Segunda A después del último ascenso desde la antigua Segunda B. Fue otra tarde para olvidar porque el equipo que entonces dirigía Álvaro Cervera perdió 3-2, después de irse al descanso con ventaja clara (0-2).

Aquel encuentro estuvo marcado por una absurda e injusta expulsión de Gorka Santamaría, que mermó de manera importante la capacidad de los cadistas en Miranda de Ebro. El mal arbitraje de Saúl Ais Reig dejó huella en el equipo, que tuvo muy presente aquella temporada lo sucedido en Anduva.

Las cosas fueron mejor en el penúltimo cruce entre ambos conjuntos, en la 2019-20. El Cádiz CF por fin se impuso en la localidad burgalesa; lo hizo 1-2 gracias a los goles de Perea y Álex Fernández (penalti). Fue la campaña que acabó con el ascenso del Cádiz CF a la máxima categoría.

El último antecedente corresponde a la campaña pasada, de nuevo en la categoría de plata. Los amarillos arañaron un empate (2-2) gracias a un doblete de Javier Ontiveros, quien ahora es noticia pero por aspectos menos positivos.