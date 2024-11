Ontiveros evita el desastre del Cádiz CF en Miranda de Ebro (2-2)

El Cádiz CF se libró de una nueva derrota que hubiese sido insoportable aunque el empate (2-2) que cosechó en el campo del Mirandés resultó insuficiente dadas las necesidades de un equipo que continúa coqueteando con la zona de descenso. De hecho, puede caer a ella en la 14ª jornada si no le favorecen otros marcadores.

Marcar dos goles fuera de casa y no ganar se puede considerar como una oportunida desperdiciada. Pero el conjunto amarillo es demasiado bizcochable. Emn Anduva repitió los síntomas de endeblez que le llevaron a recibir un par de goles. Se vio dos veces con un gol de desventaja que fue capaz de igualar pero sin posibilidades de una victoria que necesitaba como el oxígeno.

La novedad más llamativa en el once fue la titularidad de Roger Martí casi tres meses después. Paco López (en la grada por sanción) depositó su confianza en el delantero que mejor conoce, a quien ya había dirigido cuando coincidieron en el Levante. El técnico apostó por el clásico 4-4-2 en un arranque de todo menos bueno. Una vez más le tocó remar a contracorriente a un equipo que, para no perde costumbre, mostró carencias defensivas.

Peor no pudo comenzar la sobremesa En el minuto 4, el primer disparo a puerta se convirtió en el 1-0. Saque de banda a favor del Mirandés, Kovacevic despejó y Gorrotxa, solo en la frontal del área, soltó un derechazo para que la pelota se colara en la portería tras rebotar en una bota de Rubén Alcaraz. Fue una mezcla de falta de concentración (el autor del tanto lanzó sin oposición) y mala suerte. Una situación parecida a la vivida siete días antes en El Molinón.

La rápida respuesta quedó en nada cuando un golazo de Ontiveros en el 7 fue anulado por un ajustadísimo fuera de juego de Matos, que le había dado el pase. El marbellí marcó con una fantástica definición desde la frontal del área al poner el balón junto a la escuadra, pero desde el VAR detectaron una posición irregular por un espacio casi inapreciable.

No se encontró cómodo un cuadro visitante con dificultades en la circulación y dudas en la retaguardia. En el 13, no llegó el 2-0 de milagro en una doble ocasión de los locales. Un zapatazo del chiclanero Alberto Reina acabó con el balón estrellado en el larguero tras rebotar de nuevo en Rubén Alcaraz y tras rechace Joel Roca, completamente solo delante de la portería, remató alto en medio de la alarmante pasividad de la zaga.

La presión alta de los gaditanos no terminaba de dar frutos. Tampoco el juego con la posesión del esférico. En uno de los escasos robos con cierto peligro en campo contrario, Carlos Fernández no fue capaz de aprovechar el servicio de Kouamé. El ariete, con todo a su favor en el balcón del área, no encontró puerta con un disparo que se escapó por encima del larguero.

Poco fútbol y muchos nervios a la espera de que apareciesen los hombres llamados a desequilibrar. Ontiveros, poco más allá del gol anulado. Tampoco Brian Ocampo, más ocupado en picarse con su marcador que en desbordar. Los delanteros, peleones, pero desasistidos.

Todo iba encaminado hacia el 1-0 al intermedio hasta que Ontiveros esta vez sí firmó el tanto del empate en el minuto 42. El origen del 1-1 fue un pase largo de Matos, el malagueño ganó por velocidad a los centrales, regateó al cancerbero tras su salida a destiempo y con poco ángulo marcó con un tiro elevado con el que evitó a dos zagueros.

Un gol de los denominados psicológicos permitió al Cádiz CF irse al descanso con la tranquilidad de no verse por debajo y la esperanza de poder dar el zarpazo definitivo en la segunda mitad. Sin alardes, pero con lo mínimo para seguir con vida en la contienda.

Los amarillos salieron enchufados en la reanudación, con intensidad y la intención de terminar de dar la vuelta al marcador. Para ello debían crear ocasiones y ahí radicó el problema mientras los de casa respondieron con una presión asfixiante con la que nivelaron el juego.

Poco le duró el empuje a un Cádiz CF que se fue viniendo abajo hasta tropezar con la dura realidad. Justo en el minuto 60, un nuevo fallo defensivo propició el segundo gol del Mirandés. Es difícil explicar cómo un jugador puede entrar en carrera en solitario en el área sin que nadie lo estorbe. Lo hizo Gorrotxa para recibir la pelota de Panichelli y marcar de volea delante de David Gil.

El 2-1 fue un duro golpe del que el Cádiz CF se repuso de inmediato cuando parecía tocado en lo anímico. En el 66, Brian Ocampo orquestó una contra y cuando llegó al balcón del área entregó el balón a Ontiveros, que creó una verdadera obra de arte con una vaselina espectacular que dejó de piedra a Raúl Fernández.

El 2-2 reactivó a un equipo amarillo que sin embargo siguió mostrando inseguridad atrás. El partido se adentró en un cara a cruz Podía caer para cualquiera de los dos en una recta final que contó con la presencia de Iván Alejo, Gonzalo Escalante y Chris Ramos para dar aire fresco.

Los anfitriones apretaon en los últimos minutos sobre todo a balón parado. Dispusieron de alguna oportunidad mientras los visitantes apenas generaron peligro. Rubén Sobrino y Francisco Mwepu fueron las últimas apuestas desde el banquillo en unos minutos finales plenos de incertidumbre.

FICHA TÉCNICA

Mirandés: Raúl Fernández, Hugo Rincón, Juan Gutiérrez, Eguiluz, Alonso (Parada, 72'), Lachuer (Ander Martín, 90'), Gorrotxa, Pablo Tomeo, Alberto Reina (Homenchenko, 90'), Joel Roca (Izeta, 59') y Panichelli.

Cádiz CF: David Gil, Zaldua (Iván Alejo, 72'), Kovaceciv, Víctor Chust, Matos, Rubén Alcaraz, Kouamé (Escalante, 72'), Ontiveros (Sobrino, 80'), Brian Ocampo, Carlos Fernández (Mwepu, 85') y Roger Martí (Chris Ramos, 72')

Goles: 1-0 (4') Gorrotxa. 1-1 (42') Ontiveros. 2-1 (60') Gorrotxa. 2-2 (66') Ontiveros.

Árbitro: Muñiz Muñoz (aragonés). Amonestó al local Pablo Tomeo (45'+1) y a los visitantes Zaldua (34'), Víctor Chust (44'), Roger Martí (45'+1)

Incidencias: Partido de la 14ª jornada de Liga disputado en el Municipal de Anduva ante 3.241 espectadores.