Ex el del Cádiz CF Jonathan Sesma tiene nuevo equipo con 47 años

Dos décadas después de su paso por el Cádiz CF, Jonathan Sesma sigue en activo como futbolista. En el conjunto amarillo dio el paso con el que sueña todo jugador de miltar en Primera División y su nombre siempre estará vinculado a la historia del club.

El atacante dio sus primeros pasos en el Corralejo, en el municipio de La Oliva al norte de la isla de Fuerteventura. Sobresalió y con 19 años se marchó al Universidad de Las Palmas, con el que debutó en la extinta Segunda B y en Segunda después de jugar en el filial del Mallorca. Su primer equipo en la Península fue el Córdoba, en Segunda, y después formó parte del Ceuta en la división de bronce.

El extremo volvió al Universidad de Las Palmas y cuando parecía que su carrera se podía estancar en Segunda B, en el curso 2002-03 marcó 22 goles que hicieron que el Cádiz CF, recién ascendido a la categoría de plata, se hiciese con sus servicios.

Jonathan Sesma aprovechó aprovechó al máximo su estancia en el equipo, con el que disputó 168 partidos oficiales y marcó 42 goles y con el se estrenó en Primera tras aquel histórico ascenso en 2005. En el Cádiz CF también vivió el amargo trago del descenso y tras un año más en Segunda con los amarillo puso rumbo al Valladolid, con el que acumuló tres campañas más en la élite.

Jonathan Sesma pasó después por numerosos equipos: segunda etapa enel Córdoba, Asteras Trípoli (Grecia), RSD Alcalá, Orihuela, Huesca, Marino, Las Zocas, Ibarra, Unión Puerto, Furia Arona...

A sus 47 años, el ex del Cádiz CF se sigue divirtiendo jugando al fútbol como otros en edad parecida como el caso de Dani Güiza, quien con 45 primaveras forma parte de la plantilla del Jerez Industrial.

Jonathan Sesma se acaba de incorporar al CD Cotillo, fundado en 1995 por vecinos y pescadores del pequeño pueblo marinero de El Cotillo, al norte de Fuerteventura que está integrado en la Regional Preferente Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. El equipo se refuerza con el experimentado atacante para afrontar las últimas diez jornadas de Liga en busca de la permanencia.