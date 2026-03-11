Las difíciles decisiones de Sergio González en el Cádiz CF

Sergio González abrió su segunda etapa como entrenador del Cádiz CF el pasado lunes 9 de marzo sin tiempo que perder porque LaLiga Hypermotion no sóllo no se detiene sino que además hay partido el viernes sólo cuatro días después de su llegada. Después de la derrota (0-1) ante el Real Zaragoza en el Nuevo Mirandilla en el último encuentro con Gaizka Garitano al frente, el conjunto amarillo inaugura el capítulo 30 del campeonato con el enfrentamiento contra el Mirandés programado para el día 13 a partir de las 20:30 horas.

El nuevo técnico tiene que tomar muchas decisiones en pocos días para configurar la que será la primera alineación en su reestreno como cadista. Una consumado el cambio en el banquillo, los futbolistas parten de cero para pujar por un puesto en la convocatoria y en el once inicial.

No lo tiene fácil el 'míster'. Primero debe definir qué sistema de juego empleará en el importante encuentro el cuadro gaditano disputa contra el colista en Anduva, un campo que no se le da muy bien. El dibujo táctico será el punto de partida para establecer qué grupo de futbolistas saltará al césped en busca de una victoria más que necesaria para evitar un mayor acercamiento a la zona de descenso e intentar escalar alguna posición en la clasificación.

Uno o dos delanteros, defensa de cuatro o cinco, dos medios o trivote.... Son múltiples las opciones que tiene Sergio González antes de poner nombre a los componentes de su primera alineación. ¿Habrá revolución o continuidad? Una de las decisiones afecta a la portería. ¿Víctor Aznar o David Gil? El brasileño está siendo el titular esta temporada pero fue el madrileño quien ocupó el puesto en el envite más reciente.

En defensa, tiene para elegir en el lateral derecho entre Iza Carcelén y Alfred Caicedo, y en el izquierdo sólo está disponible Raúl Pereira con Mario Climento lesionado. La duda es si confiará en el joven canterano. A la espera de la puesta a punto de Bojan Kovacevic, que ya se ejercita con el grupo, el técnico debe elegir entre Jorge Moreno, Pelayo Fernández, Iker Recio y Sergio Arribas. Este último llegó en el mercado de invierno y aún no ha debutado.

El margen de elección en el centro del campo es amplio. La cuestión es si el protagonismo sigue recayendo en Moussa Diakité y Sergio Ortuño o se produce un giro. Para esa zona también están Álex Fernández, Joaquín González, Rominigue Kouamé y Yussi Diarra.

Con Iuri Tabatadze fuera de combate y Javier Ontiveros tambien lesionado, hay grandes interrogantes sobre lo que hará Sergio en los extremos. La primera incógnita es si coloca a Suso en una banda o en tres cuartos y a partir de ahí decidir. Entre José Antonio de la Rosa, Antoñito y Brian Ocampo se repartirán uno los dos huecos en los costados.

En la delantera, todo depende de si el entrenador apuesta de salida por uno o dos. uede elegir entre cuatro: Álvaro García Pascual, Dawda Camara, Roger Martí y Jerónimo Dómina. El ex del Sevilla y el ariete cedido por el Girona era los más jugaban en los últimos tiempos y el argentino apenas participa tras incorporarse en enero.