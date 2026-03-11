El despido de Garitano, un caso único en la historia reciente del Cádiz CF

El Cádiz CF inicia una nueva etapa con la llegada de Sergio González al banquillo tras la abrupta salida de Gaizka Garitano debido a la mala dinámica de resultados que coincidió con el comienzo de la segunda vuelta.

Siete derrotas y un empate en ocho jornadas (un punto de 28 posibles) y la proximidad a la zona de descenso provocaron la marcha del entrenador una vez superado el ecuador del campeonato. Este último despido no fue como los que se projuderon en la entidad cadista desde que Manuel Vizcaíno ejerce de presidente. La salida forzada de Garitano tiene una particularidad que la hace única respecto a las que se dieron en la última década.

La cinco destituciones contabilizadas desde finales de 2014 coincidieron en el desenlace. Todas fueron después de una derrota como visitante. En noviembre de aquel año, el club que entonces militaba en la conocida como Segunda División B decidió prescindir de Antonio Calderón tras la derrota (2-1) en el campo de la Balona en el 14º capítulo. Su sustituto, Claudio Barragán, fue despojado de su cargo en abril de 2016 (también la categoría de bronce) tras revés de los amarillos en el terreno del Almería B (2-1) en el episodio liguero 34.

Álvaro Cervera fue el inquilino del banquillo durante casi seis años y después de dos ascensos hasta llevar al Cádiz CF a la élite, su crédito se agotó y en enero de 2022, con los gaditanos en Primera, fue cesado cuando el equipo perdió 2-1 en el estadio de Osasuna en la vigésima jornada.

Sergio González se hizo cargo de la plantilla y en enero de 2024 fue despedido tras la hoja 21 del calendario con de la derrota (1-0) ante el Deportivo Alavés en Vitoria, donde ocho meses antes el Cádiz CF había logrado la permanencia en la máxima categoría.

Paco López arrancó la siguiente campaña en el banquillo con los amarillos ya en Segunda pero el club le buscó un relevo en diciembre de 2024 tras el 2-1 en el campo del Elche (18ª jornada). Llegó el turno de Gaizka Garitano, que al contrario que los demás fue cesado justo después de una derrota en casa (0-1), la sufrida el pasado viernes 6 de marzo frente al Real Zaragoza (capítulo 29) que llevó al club a tomar una medida drástica y reabrir la puerta de entrada a Sergio González.