La primera convocatoria del Cádiz CF con Sergio González llega con sorpresas y un descarte obligado

El Cádiz CF realizó el jueves 12 de marzo el último entrenamiento en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal antes de poner rumbo al norte de España para enfrentarse el viernes al Mirandés en el encuentro de la trigésima jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa en el Estadio Municipal de Anduva (desde las 20:30 horas). La sesión dio paso a la confección de la primera convocatoria de Sergio González en su segunda etapa en el banquillo cadista que inició tras la destitución de Gaizka Garitano después de la derrota en casa (0-1) ante el Real Zaragoza.

El nuevo técnico se lleva 24 efectivos a tierras burgalesas, uno más de los que caben en el acta oficial del partido, por lo que está obligado a hacer un descarte. Es posible que se quede fuera un portero porque viajan tres.

Se quedan fuera de la lista los lesionados Iuri Tabatadze y Javier Ontiveros. Tampoco entra Mario Climent, que se pierde su cuarta cita consecutiva sin que el club haya ofrecido una explicación oficial. Jerónimo Dómina también se queda en tierra. El ariete argentino apenas ha jugado desde su llegada en el mercado de invierno.

La gran sorpresa de la convocatoria es la presencia de Bojan Kovacevic meses y medio después de la lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano. El central lleva una semana trabajando con el grupo y forma parte de la expedición cadista con la incógnita del papel que ejercerá en el partido.

Los futbolistas elegidos por el 'míster' para el compromiso del capítulo 30 son los porteros David Gil, Víctor Aznar y Fer Pérez; los defensas Iza Carcelén, Alfred Caicedo, Jorge Moreno, Bojan Kovacevic, Pelayo Fernández, Iker Recio, Sergio Arribas y Raúl Pereira; los centrocampistas Rominigue Kouamé, Moussa Diakité, Álex Fernández, Sergio Ortuño, Yussi Diarra y Joaquín González; los extremos Brian Ocampo, Antoñito Cordero, José Antonio de la Rosa y Suso; y los delanteros Roger Martí, Dawda Camara y Álvaro García Pascual.