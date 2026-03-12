Carlos Fernández no podrá marcarle un gol al Cádiz CF

Si el Cádiz CF anda en una situación complicada en la Liga, la del Mirandés es aún peor. El rival del conjunto amarillo en el choque que alza el telón de la trigésima jornada está al borde del abismo, colista con 24 puntos a nueve de la permanencia y por tanto sin el más mínimo margen de error.

Al cuadro rojillo no le vale ni siquiera un empate en Anduva delante de su afición. Ha pasado de pelear por el primer ascenso de su historia a la élite la pasada a temporada a tener un pie en la categoría de bronce en la actual campaña salvo una reacción milagrosa en la recta final del campeonato.

El Mirandés encara el duelo contra el Cádiz CF con varias bajas de peso. El entrenador, Antxon Muneta, no puede contar el lesionado Alberto Marí ni con los sancionados Fernando Medrano y Pablo Pérez. Tampoco entra la convocatoria Carlos Fernández. El delantero se cae por molestias y el conjunto local se queda por tanto sin su máximo goleador.

El ariete jugó en el Cádiz CF la pasada campaña cedido por la Real Sociedad pero no alcanzó un buen rendimiento y sólo anotó un tanto. Este curso, sin embargo, sí está destacando en la faceta goleadora con el cuadro castellano-leonés y lleva una decena de tantos.

El atacante no jugó contra los amarillos en la jornada inaugural de la primera vuelta porque, en pleno mercado de verano, aún no había firmado por el Mirandés. Tampoco puede participar ahora en la cita de la segunda vuelta en este caso por pequeños problemas físicos. Eso supone que el Cádiz CF se libra de la posibilidad de recibir un gol de su ex futbolista.

La convocatoria del Mirandés está formada por 23 efectivos: Nikic, Juanpa, Cabello, Postigo, Maras, Hugo Novoa, Martín, Pica, Juan Gutiérrez, Iker Córdoba, Tamarit, Thiago, Varela, Aarón, Malsa, Selvi, Bauzá, Diego Sia, Javi Hernández, Ali Houary, El Jebari, Siren y Unax.